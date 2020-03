Les rendus du Nokia 9.2 montrent une nouvelle conception du bloc caméra

Le Nokia 9 PureView disposait de l’un des ensembles de capteurs photo les plus ambitieux sur un smartphone en 2010, mais il restait assez peu compétitif face à la concurrence de l’époque. Plus d’un an s’est écoulé depuis son lancement, ce qui pourrait signifier que son successeur, le Nokia 9.2, est en préparation.

Les courts cycles de rafraîchissement de Nokia sur plusieurs gammes de produits signifient que la plupart de ces smartphones sont généralement lancés ensemble. Avec l’annulation de MWC 2020, beaucoup d’appareils haut de gamme et de milieu de gamme devront attendre un peu plus longtemps pour être lancés dans le monde. HMD Global n’est pas une entreprise qui attire l’attention de la presse en dehors des salons, mais les spéculations laissent penser que le Nokia 9.2 est prêt à être dévoilé.

Cependant, nous n’avons pas d’images ou de spécifications du futur vaisseau amiral de Nokia. Tout ce que nous avons, c’est un rendu de Ben Geskin, qui a néanmoins une solide expérience en matière de fuites. Son imagination montre un appareil qui est beaucoup plus discret à l’extérieur que son prédécesseur.

Le changement le plus significatif concerne les caméras, car il n’y a plus de disposition en forme d’araignée à cinq pattes (caméras). Le prétendu Nokia 9.2 a plutôt une configuration à quatre caméras beaucoup plus digeste. Sur le Nokia 9 PureView, toutes les caméras avaient la même fonction, car elles avaient toutes la même distance focale. Les cinq caméras fonctionnaient en tandem pour recueillir davantage d’informations sur l’image en matière de profondeur et de gamme dynamique. Malheureusement pour Nokia, cela ne s’est pas très bien passé, ce qui a rendu compréhensible le passage à une configuration « normale » à quatre caméras. Nous nous attendions à un capteur principal, aux côtés d’un capteur ultra-large et d’un téléobjectif, le dernier étant destiné à l’information sur la profondeur.

Le rendu ne montre également ni encoche ni trou pour la ou les caméras frontales. Il est censé avoir une vraie caméra à l’écran. Si les choses se passent ainsi, ce pourrait être l’un des premiers smartphones grand public à le faire. Les bords de tous les côtés sont également très fins.

Un lancement tardif ?

Aucune spécification n’a été mentionnée à côté de l’image conceptuelle. Néanmoins, on peut supposer qu’il sera alimenté par le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, une mémoire vive et une capacité de stockage suffisantes, ainsi qu’une batterie plus grande. Des rapports ont également fait état d’un retard dans le lancement de l’appareil pour qu’il ne soit pas obsolète en matière de spécifications.

Selon les estimations actuelles, le lancement devrait avoir lieu à l’automne 2020. Gardez à l’esprit qu’il s’agit uniquement d’un rendu.