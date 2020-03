Un rumeur affirme que Microsoft pourrait annuler la Build 2020 à cause du coronavirus

La conférence Build de Microsoft, l’événement annuel que la société utilise pour entrer en contact avec les développeurs, les partenaires et les consommateurs afin de dévoiler les nouveaux plans de logiciels, pourrait être menacée en raison de l’épidémie de coronavirus après deux décès causés par le virus confirmés dans l’État de Washington.

Un rapport du MSPowerUser spécule, bien qu’aucune confirmation n’existe à ce jour, que la conférence réservée aux développeurs, la Build 2020, pourrait être annulée en raison du danger que représente le coronavirus sur le sol américain. En effet, la principale raison de considérer l’annulation de l’événement est due au premier décès enregistré aux États-Unis lié au coronavirus, celui-ci étant un résident de Seattle, la même ville où la Build est prévue entre le 19 et le 21 mai.

Cependant, ni Microsoft ni personne d’autre connaissant ses plans n’a fait de commentaires sur la question jusqu’à présent. Le maire de Seattle, Jenny A. Durkan, conseille à tous de rester chez eux s’ils tombent malades, afin d’éviter que le virus ne se propage.

« Nos responsables de la santé publique au niveau de l’État, local et national travaillent ensemble pour assurer la sécurité et l’information du public. Les particuliers, les familles et les entreprises doivent faire des plans et se préparer. La première chose que les gens peuvent faire maintenant est de suivre les conseils de santé publique pour éviter de tomber malade, et de rester chez eux si vous tombez malade », a déclaré le maire.

Bien que certains événements restent confirmés (dont la/O 2020 de Google ou encore le Computex), d’autres sociétés peuvent envisager d’annuler (ou de reporter) l’événement, le soupçon le plus récent étant donc pointé sur la Build 2020 de Microsoft.

De multiples événements annulés

Entre-temps, d’autres événements très médiatisés ont déjà été annulés à cause du coronavirus. Le mois dernier, le Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, l’endroit où la majorité des fabricants de smartphones annoncent leurs nouveaux appareils, a été annulé après que plusieurs entreprises ont décidé de garder leur personnel à la maison. En outre, le Salon international de l’automobile de Genève, qui est l’un des plus grands salons automobiles du monde, a été annulé il y a quelques jours.

Microsoft elle-même a récemment annoncé qu’elle ne participerait plus à la conférence de la GDC en raison du coronavirus. « Après un examen attentif des directives des autorités sanitaires mondiales et par excès de prudence, nous avons pris la difficile décision de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco », a déclaré la société, ajoutant qu’elle s’en tiendrait à un événement en ligne uniquement au cours de la même semaine pour partager ses nouvelles sur les jeux.