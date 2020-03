Cortana va perdre ses fonctions liées au consommateur au profit de l’aide à la productivité

Cortana a commencé par être une réponse de Microsoft à Alexa, Siri et Google Assistant. De nos jours, ça semble beaucoup moins évident. Microsoft a annoncé une prochaine mise à jour de son assistant personnel Cortana, qui apportera une sécurité accrue et de nouvelles fonctionnalités, ainsi que la suppression des compétences grand public. L’annonce va sans doute contrarier certains utilisateurs qui devront passer à la version mobile de l’assistant pour ces compétences. Les changements arriveront dans la mise à jour de Windows prévue pour ce printemps.

Avec cette mise à jour de Windows, Microsoft va faire en sorte que Cortana se concentre sur la productivité, en choisissant d’abandonner les compétences liées au consommateur. Ces fonctionnalités incluent des choses comme l’utilisation de Cortana pour la musique, la maison connectée et diverses compétences de tiers (c’est-à-dire toute fonctionnalité qui n’a pas été développée par Microsoft elle-même).

Microsoft supprimera également le support de Cortana pour les anciennes versions de Windows, celles qui ont dépassé leur date de fin de service, et elle exigera que les utilisateurs soient connectés à leur compte Microsoft, professionnel ou scolaire, pour utiliser Cortana. Cette décision n’est que la dernière d’une série d’efforts déployés par Microsoft pour repositionner Cortana. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que la société ne jette l’éponge sur Cortana. Ou peut-être qu’il restera un simple outil pour interagir avec Windows par chat vocal ou textuel en langage naturel.

À partir de cette nouvelle mise à jour, Cortana offrira une « expérience actualisée » pour une meilleure « aide à la productivité personnelle », selon Microsoft. Les nouvelles fonctionnalités comprendront une interface utilisateur basée sur le chat sous Windows 10, avec prise en charge de la saisie au clavier et à la voix.

D’abord aux États-Unis

Les utilisateurs situés aux États-Unis pourront utiliser Cortana pour mieux gérer leurs différentes tâches et leur agenda. De plus, les utilisateurs pourront émettre des commandes relatives à des fichiers et à d’autres personnes, rechercher des e-mails et en créer. Enfin, Cortana permettra d’accéder aux listes de tâches de Microsoft To Do, de créer des rappels et de consulter les agendas existants.

Ces fonctionnalités viendront s’ajouter à celles déjà existantes, comme l’ouverture d’applications, le réglage d’alarmes et de minuteurs, la recherche d’informations sur Bing, etc. Moins de nouvelles fonctionnalités seront initialement disponibles sur Cortana pour les utilisateurs de Windows 10 en dehors des États-Unis — elles incluront la fonction de chat et la prise en charge de la recherche sur Bing, mais les autres fonctionnalités de productivité arriveront plus tard.