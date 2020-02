Samsung pourrait lancer un Galaxy Note 20 avec un écran réellement courbé

Maintenant que les écrans courbés des smartphones sont considérés comme des indicateurs de leur qualité, les constructeurs ont pris l’initiative de créer des écrans de plus en plus courbés. Et, il semblerait que Samsung pourrait lancer un écran réellement courbé avec son Galaxy Note 20.

Cela vient d’un brevet obtenu par la société et trouvé par Patently Mobile, qui montre un smartphone avec un écran qui se courbe presque tout autour de l’arrière du smartphone — bien que les boutons physiques soient toujours sur les côtés. Une partie du brevet explique comment les boutons latéraux traversent les découpes dans la vitre.

Curieusement, les croquis du brevet montrent trois caméras en façade, et une prise casque de 3,5 mm, mais comme le brevet ne porte que sur l’écran incurvé et le bouton qui dépasse, on ne peut pas aller trop loin dans les détails du brevet.

Si Samsung prévoit d’utiliser un tel design dans un smartphone, éventuellement pour les appareils Galaxy Note 20, mais peut-être aussi pour les Galaxy S21 ou Note 21 en 2021, cela montre que la société a ses concurrents en tête.

Plusieurs autres constructeurs, comme Huawei avec le Mate 30 Pro et OPPO avec sa très médiatisée technologie « Waterfall Screen », travaillent déjà sur des smartphones extrêmement courbés.

Un simple brevet

Les smartphones de Samsung, comme les Galaxy S10 et Galaxy S20, ont des écrans courbés, mais pas à ce point. Cependant, ce brevet suggère que le géant sud-coréen pourrait bientôt avoir le smartphone le plus incurvé du marché, et donc potentiellement le plus haut de gamme de tous.

Cela dit, les brevets ne reflètent pas toujours la direction d’une entreprise, car ils ne sont que des indicateurs que l’entreprise examine la technologie, et non qu’elle l’utilisera réellement. Il est donc important de prendre ce brevet avec des pincettes pour l’instant. Cependant, les écrans courbés sont très agréables à utiliser sur un smartphone, et on peut espérer que Samsung envisage sérieusement de déposer ce brevet.