Twitter facilite désormais l’ajout de nouveaux tweets aux anciens fils de discussion

Twitter a modifié son interface utilisateur pour faciliter l’ajout de nouveaux tweets aux anciens fils de discussion. Lorsque vous rédigez un nouveau tweet, vous pouvez faire défiler une vue de vos anciens tweets et fils de discussion dans la fenêtre de composition. Auparavant, vous deviez revenir en arrière et trouver le fil de discussion, puis ajouter le nouveau tweet à la fin.

Selon TechCrunch, il semble que la fonction « Poursuivre la discussion » soit désormais accessible à certains utilisateurs sur l’application iOS de Twitter.

Pour le moment, cette fonctionnalité est déployée exclusivement sur l’application mobile de Twitter, car elle repose sur un geste tactile, bien que l’on puisse espérer que Twitter va trouver un moyen de la faire fonctionner sur la version de bureau. Lorsque vous écrivez votre nouveau tweet dans la fenêtre mobile, tirez vers le bas. Vous verrez votre tweet le plus récent, avec deux boutons.

L’un mentionne « Poursuivre la discussion ». Cela ajoutera votre nouveau tweet à votre discussion, en continuant ou en créant ce fil. Le deuxième bouton est une ellipse. En cliquant dessus vous allez afficher une liste de vos tweets précédents dans une fenêtre. À partir d’ici, vous pouvez sélectionner le tweet plus ancien auquel vous souhaitez associer la pensée actuelle, et le tour est joué. Comme TechCrunch l’a noté, si vous essayez d’ajouter la pensée au milieu d’une série de tweets, il attachera simplement le nouveau tweet au bas de la liste.

Voici à quoi cela ressemble en action :

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o

—Twitter (@Twitter) February 19, 2020