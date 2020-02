WhatsApp met fin au support de millions de smartphones dans le monde

WhatsApp n’est plus pris en charge sur des millions de smartphones dans le monde, car le service de messagerie appartenant à Facebook s’éloigne des anciens systèmes d’exploitation.

Selon une FAQ en ligne sur son site officiel, WhatsApp ne prend en charge que les iPhone fonctionnant sous iOS 9 ou supérieur, les smartphones Android fonctionnant sous la version 4.0.3 ou supérieure, et certains smartphones fonctionnant sous KaiOS 2.5.1 ou supérieur, dont JioPhone et JioPhone 2. La plupart des utilisateurs de ce service utilisent des smartphones récents dont le système d’exploitation a été mis à jour.

Cependant, WhatsApp a indiqué que les propriétaires de smartphones sur Android version 2.3.7 ou antérieure et iOS 8 ou antérieure ne pourront plus utiliser le service.

Selon le tableau de bord de distribution de Google, dont la dernière mise à jour remonte à mai 2019, 0,3 % des 2,5 milliards de propriétaires d’appareils Android dans le monde étaient encore sous Gingerbread 2.3.7 ou une version antérieure. Malheureusement, Apple ne divulgue pas le nombre de propriétaires d’iPhone qui n’ont toujours pas effectué de mise à jour depuis iOS 8 ou une version antérieure.

La solution relativement simple pour les appareils Android concernés et les propriétaires d’iPhone est de passer à la dernière version de leurs systèmes d’exploitation mobiles respectifs. Cela permettra non seulement de réactiver WhatsApp, mais aussi de fournir les mises à jour de sécurité nécessaires pour protéger leurs smartphones contre diverses vulnérabilités tout en ajoutant les dernières fonctionnalités développées par Google et Apple.

Malheureusement, pour les personnes qui possèdent de très vieux appareils Android et iPhone, la mise à jour du système d’exploitation n’est pas forcément une option. Par exemple, l’iPhone 4s n’est plus compatible avec les versions ultérieures à iOS 7. Dans ce cas, les personnes concernées n’auront d’autre choix que d’acheter un smartphone plus moderne afin de continuer à utiliser WhatsApp.

Un choix indiscutable

« Il est clair que WhatsApp n’avait pas d’autre choix que de s’assurer que son service reste sécurisé. Cependant, elle doit faire face à un effet secondaire complexe, à savoir que l’application n’est plus compatible avec les smartphones plus anciens », a déclaré Ben Wood, analyste de CCS Insight, à la BBC.

Vous retrouvez-vous dans l’incapacité d’utiliser WhatsApp sur votre smartphone ?