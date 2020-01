Cette image montre le bloc caméra des Galaxy S20+ et S20 Ultra

Il y a eu un grand nombre de fuites autour de la gamme de smartphones Galaxy S20, mais peu ont été d’une qualité aussi nette que celle-ci. En effet, nous avons maintenant une image promotionnelle montrant le bloc de caméra photo sur le S20+ et le S20 Ultra.

Postée par Evan Blass, l’image montre également les futurs Galaxy Buds Plus, et il semble qu’ils seront inclus gratuitement avec les précommandes des deux smartphones les plus chers de la gamme Galaxy S20.

Le Galaxy S20+ et le S20 Ultra sont conçus pour être équipés d’une caméra arrière à quatre objectifs, mais les caractéristiques du S20 Ultra seront supérieures : le smartphone le plus cher est apparemment équipé d’une caméra arrière pouvant atteindre 108 mégapixels. En outre, le Galaxy S20 Ultra se vantera d’un zoom optique 10x, et un zoom numérique 100x avec sa caméra arrière. Vous pouvez voir l’épais bloc caméra et quelques coloris du smartphone dans l’image inclut en haut de l’article.

Les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra seront officiellement dévoilés le 11 février prochain lors de l’événement Unpacked 2020 de Samsung. Nous attendons également un autre smartphone pliable lors du même événement, le Galaxy Z Flip.

Les trois smartphones fonctionneront avec le même processeur Exynos 990 ou Snapdragon 865 (selon les régions), mais ils auront des tailles d’écran différentes — 6,2 pouces pour le Galaxy S20, 6,7 pouces pour le Galaxy S20+ et 6,9 pouces pour le Galaxy S20 Ultra.

Des smartphones haut de gamme

Ces écrans sont conçus pour offrir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il s’agit donc de trois smartphones très haut de gamme de Samsung pour commencer la nouvelle année. D’autres smartphones Galaxy Note devraient également être lancés plus tard dans l’année.

Bien que tous ces détails restent officieux pour l’instant, ils proviennent de très bonnes sources et seront probablement précis pour la plupart. Je vous révèlerais tous les détails de l’événement « Unpacked 2020 » le 11 février.