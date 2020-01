L’iMac va-t-il connaître un changement de conception radical ?

L’iMac d’Apple a révolutionné ce que l’on attendait d’un ordinateur à sa sortie. Mais ce qui encombrait un bureau s’est transformé en un élégant objet de design pour l’époque, un tout-en-un qui n’a cessé d’être amélioré depuis sa création. Son aspect actuel, celui d’un surpuissant écran, pourrait faire un grand bond en avant dans sa prochaine refonte.

Apple vient peut-être de révéler la prochaine révolution de son design auprès de l’United States Patent and Trademark Office. AppleInsider rapporte que la demande de brevet pour un « appareil électronique avec un élément de boîtier en verre » vient d’être publiée et montre un appareil qui abandonne l’aluminium brossé qui a été le style visuel d’Apple pour un appareil essentiellement en verre.

Selon le brevet, la partie supérieure loge l’écran et la partie inférieure loge les différents éléments de saisie (clavier et trackpad) seront reliées par une partie de transition pour une « surface continue et incurvée ». Autrement dit, Apple envisage peut-être de créer un iMac à partir d’une seule pièce de verre incurvé.

Le brevet mentionne également une structure de support pour aider à soutenir l’écran en verre qui pourrait également contenir l’unité de traitement et d’autres composants informatiques. Il semble que la plus grande partie de la puissance de calcul sera logée dans la structure de support, la surface en verre étant simplement équipée de capteurs pour les dispositifs de saisie, l’écran et la caméra.

Non seulement cela, mais le nouveau concept pourrait également être utilisé pour ancrer un MacBook en utilisant l’espace réservé à un clavier dans la section inférieure de l’appareil, comme le montre l’image ci-dessous.

Il vous permettrait d’ancrer votre MacBook et d’utiliser votre clavier tout en profitant d’un affichage plus grand.

Un simple concept pour le moment

Il est trop tôt pour dire que ce sera l’avenir de l’iMac, mais c’est certainement une direction convaincante pour le produit si Apple pousse ce concept au-delà de sa phase de recherche. Même si le brevet a été publié que le 23 janvier 2020, il a été déposé en mai dernier, ce qui signifie qu’Apple l’envisage depuis longtemps. Le brevet permet de nombreuses variations de matériaux et de fonctionnalités, comme un éventuel clavier pliable, mais peu de choses sont sûres au-delà des grandes lignes du concept.

Bien sûr, ce n’est qu’un brevet et ce n’est pas une indication claire qu’Apple prévoit de créer un iMac qui ressemble à ceci de sitôt, voire peut-être jamais. Cela étant dit, il s’agit d’une conception très élégante et ambitieuse qui pourrait transformer l’informatique de bureau d’Apple.