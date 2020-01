DxOMark place l’iPhone 11 au 17e rang de son classement des caméras

Les iPhone sont toujours aussi chers et les tendances du marché suggèrent que leurs prix vont encore augmenter cette année et les années suivantes. Les modèles de smartphones phares moins chers sont donc d’autant plus attrayants pour les consommateurs, mais beaucoup s’inquiètent de ce qu’ils perdent en échange.

Heureusement pour les fans d’iPhone, DxOMark a mis à l’épreuve les derniers smartphones de la gamme d’iPhone 11 et, du moins en ce qui concerne les performances de l’appareil photo, vous ne manquerez pas grand-chose avec l’iPhone 11, le modèle le plus abordable de la gamme à ce jour.

Bien sûr, il y a des différences techniques et de performance, mais c’est surtout dû au fait que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont trois caméras. L’iPhone 11 n’a qu’une caméra standard de 12 mégapixels, et un autre capteur ultra-large de 12 mégapixels. Malgré cela, l’iPhone 11 offre des expositions et des couleurs qualifiées comme « excellentes » et « précises », que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Évidemment, l’absence du troisième capteur, le téléobjectif, fait perdre quelques points sur la faible qualité du zoom, et même sur sa courte focale pour les effets « bokehs » (portrait). Cela dit, il compense en ayant l’un des champs de vision les plus larges du test de DxOMark.

L’iPhone 11 poursuit également la tendance d’Apple à sacrifier la réduction du bruit en échange de davantage de détails, bien que le rendu reste très agréable à moins de les examiner de très près.

Il pourrait vous satisfaire

Il est intéressant de noter que l’iPhone 11 est tout aussi performant que l’iPhone 11 Pro Max, plus cher, en matière d’enregistrement vidéo. Points de bonus pour le support du 4K stabilisé, mais il présente quelques problèmes d’instabilité au niveau de l’exposition et de la balance des blancs. « Si la photographie est un facteur important dans ce choix, la bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, l’appareil moins cher est à la hauteur de l’excellente qualité d’image globale de l’iPhone 11 Pro Max », conclut le rapport. L’absence d’un téléobjectif dédié pour le zoom est largement considérée comme le principal inconvénient de l’iPhone 11 par rapport à son grand frère plus onéreux.

Le score moyen de 109 de l’iPhone 11 le place en dehors du top 10, mais le classe plus haut que l’iPhone XS Max de l’année dernière. Dans l’ensemble, c’est une option intéressante pour ceux qui veulent un iPhone compétitif, mais qui n’ont peut-être pas le budget nécessaire pour acheter le meilleur appareil photo de la liste. Par ailleurs, les marques les mieux classées de DxOMark sont de toute façon inaccessibles à de nombreux consommateurs.