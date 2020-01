Le Smart Keyboard de l’iPad Pro pourrait bientôt être doté de touches ciseaux rétro-éclairées

Oubliez les AirPods et le nouveau Mac Pro au look d’une râpe à fromage. Le produit le plus décrié de Apple n’était peut-être pas un produit distinct, mais plutôt un composant. Heureusement, il semble que la société soit prête à mettre le mécanisme papillon de ses claviers derrière elle, et qu’elle répande dans ses produits le populaire et éprouvé mécanisme à ciseaux. En fait, elle pourrait même pousser cette technologie à un destinataire plutôt inattendu : l’iPad Pro.

Surnommé le Magic Keyboard, en partie à cause de sa ressemblance avec le clavier Apple du même nom, le clavier du nouveau MacBook Pro de 16 pouces était en quelque sorte l’aveu tacite d’Apple que ses claviers à mécanisme papillon étaient un énorme flop.

Jusqu’à présent, l’accueil réservé aux nouvelles touches à ciseaux a été tout à fait positif, ce qui ne fait que rendre les propriétaires de MacBook encore plus impatients pour les nouveaux modèles — d’ailleurs il serait préférable qu’Apple apporte en premier lieu cette conception à sa gamme actuelle de MacBook et MacBook Pro qu’à l’iPad Pro.

Le MacBook Pro de 16 pouces est, jusqu’à présent, l’offre la plus onéreuse d’Apple, et naturellement les acheteurs attendent que la société sorte de nouveaux MacBook avec les claviers avec ce nouveau mécanisme.

Tous les modèles de MacBook lancés en 2020 devraient avoir ce clavier à mécanisme à ciseaux, mais Digitimes espère que cela se produise au cours du premier semestre. Le premier bénéficiaire devrait être un nouveau MacBook Pro de 13 pouces, peut-être dès le mois de mars.

D’excellentes nouvelles

Un peu plus intéressante est l’actualité de la publication pour les fans d’iPad Pro. En effet, la nouvelle génération d’iPad Pro ne sera apparemment pas seulement dotée d’un nouveau Smart Keyboard avec un mécanisme à ciseaux, mais aussi de « touches lumineuses », c’est-à-dire d’un rétro-éclairage.

Il s’agit là d’un changement assez important par rapport aux précédents Smart Keyboard d’Apple, et reste à voir si l’accessoire sera plus épais ou plus lourd pour cette raison. Mais Apple a pour but de repousser les limites au nom de la minceur, et c’est précisément ce qui a provoqué le fiasco du clavier papillon.