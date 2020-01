LEGO lance sa version miniature de la Station spatiale internationale

LEGO est de retour avec un étonnant nouveau jeu de construction de vaisseaux spatiaux. Cette fois, il s’agit d’une réplique assez réaliste de la Station spatiale internationale (ISS) en LEGO, le laboratoire orbital dirigé par la NASA et plus d’une douzaine de pays dans le monde entier. Pour célébrer cette nouvelle création, l’équipe a envoyé la minuscule ISS faite de briques LEGO dans la stratosphère à l’aide d’un ballon météo géant afin de la rapprocher « le plus possible de la vraie ISS ».

LEGO affirme avoir demandé aux experts de la NASA d’approuver la conception finale de la construction, selon une courte vidéo annonçant le nouvel ensemble. Fidèle à la forme LEGO, la version miniature de l’ISS est livrée avec quelques pièces supplémentaires que la vraie station spatiale utilise et avec lesquels elle interagit chaque jour. L’ISS en LEGO est équipée de huit panneaux solaires distincts, qui sont utilisés pour collecter l’énergie du Soleil.

Il y a également une trappe de sas pour que les petits astronautes LEGO puissent quitter la station et effectuer des sorties dans l’espace.

An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H —LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020

L’ensemble est même livré avec les petits vaisseaux spatiaux nécessaires au transport de l’équipage et du fret vers l’ISS, représentant la capsule russe Soyouz et les véhicules commerciaux qui le font aujourd’hui.

La boîte comprend également un livret de 148 pages décrit par LEGO comme suit : « présentant des faits fascinants sur la Station spatiale internationale, le créateur du vaisseau spatial, et le designer LEGO®, et une célébration du 10e anniversaire du thème LEGO Ideas ». Une fois assemblée, l’ISS en LEGO mesure 20 cm de haut, 31 cm de long et 49 cm de large.

Un prix abordable

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle boîte LEGO devrait être une construction amusante ainsi qu’une grande expérience d’apprentissage. LEGO s’est constitué un grand catalogue de décors spatiaux avec une représentation de la fusée Saturn V qui a emmené les astronautes sur la Lune ainsi que l’atterrisseur lunaire Apollo, avec les mêmes plaques historiques, caméras, et plus encore.

La boîte de la station spatiale internationale LEGO comprend 864 pièces et sera lancée le 1er février. Il coûte 69,99 dollars, un prix assez bas comparé aux plus de 87 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés pour la station spatiale depuis le début des années 1990. Pour le moment, la boîte n’apparaît pas sur la boutique française de LEGO.