La gamme Galaxy S20 ne sera pas livrée avant le 13 mars

La gamme de smartphones Galaxy S20 de Samsung devrait être annoncée le 11 février, mais si vous espériez pouvoir mettre la main sur l’un des smartphones ce jour-là — ou même quelques heures plus tard — vous n’aurez peut-être pas de chance, car la dernière fuite suggère que la gamme de Galaxy S20 ne sera pas commercialisée avant le 13 mars.

C’est ce qu’affirment plusieurs sources s’adressant à Frandroid, qui ajoutent que vous pourrez précommander le Galaxy S20, S20+ ou encore S20 Ultra à partir du 11 février, mais qu’ils ne seront pas livrés avant le 13 mars.

Ce n’est pas la première fois que cette date est annoncée, Ishan Agarwal ayant tweeté quelques jours plus tôt que la livraison/vente de tous les modèles de la gamme Galaxy S20 commencera probablement le 13 mars ou autour de cette date.

Donc, avec deux sources distinctes qui avancent cette date et sans autre information, il y a de fortes chances que ce soit vrai, et que la date a déjà été décidée.

Évidemment, il convient de noter que Frandroid ne mentionne que la date de sortie en France, et il est possible que d’autres régions puissent mettre la main sur un smartphone de la gamme Galaxy S20 plus tôt. Mais la gamme Samsung Galaxy S10 est arrivée sur tous les grands marchés le même jour, il est donc peu probable que la date de sortie du Galaxy S20 soit décalée.

Des smartphones très onéreux

Mais si cette date est correcte, cela vous donne un peu plus de temps pour économiser, ce qui pourrait être nécessaire, car ces sources réitèrent également une récente rumeur sur les prix, selon laquelle le Galaxy S20 commencera à plus de 900 €, le Galaxy S20+ à plus de 1 000 € et le Galaxy S20 Ultra à plus de 1 300 €.

Lorsque vous finirez par mettre la main sur un smartphone de la série Galaxy S20, vous pouvez vous attendre à un processeur Snapdragon 865 ou Exynos 990 en fonction du pays d’achat, des écrans poinçonnés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de grandes mises à niveau de la batterie et des capacités d’enregistrement 8K.