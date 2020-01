2020 pourrait être la meilleure année pour acheter un nouveau smartphone ou PC

Les ventes d’appareils intelligents devraient continuer à croître de manière encourageante, les consommateurs cherchant à se mettre à niveau avec les appareils les plus récents. Selon de nouveaux chiffres publiés par Gartner, les ventes d’appareils, notamment les PC, les tablettes et les smartphones, devraient augmenter de 0,9 % en 2019, car le besoin de disposer des gadgets les plus récents et les plus performants se fait toujours sentir dans le monde entier.

Gartner estime que 2,16 milliards de produits seront expédiés en 2020, contre 2,15 milliards cette année. La croissance sera largement inspirée par les ventes de smartphones, qui, selon Gartner, devraient augmenter de 1,7 % cette année après une année 2019 décevante.

La disponibilité croissante des smartphones 5G devrait stimuler les ventes à l’échelle mondiale, les consommateurs étant nombreux à mettre à niveau leurs appareils et à profiter des nouveaux réseaux à haut débit.

Selon Gartner, les modèles 5G devraient représenter 12 % des ventes de téléphones portables en 2020, et ce chiffre devrait atteindre 43 % d’ici 2022.

Les ventes de PC devraient également rester élevées, car les consommateurs et les entreprises migrent leur machine sous Windows 7, dont la fin de vie officielle a eu lieu ce mois-ci, vers des appareils plus récents sous Windows 10. La société estime qu’un milliard de PC auront migré vers Windows 10 d’ici 2020, soit environ 80 % de tous les PC utilisés.

Une bonne nouvelle temporaire

« 2020 verra une légère reprise du marché », a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Le marché s’est élevé à 2,15 milliards d’unités, son plus bas niveau d’expédition depuis 2010. Cependant, 2020 verra une légère reprise. La disponibilité accrue des appareils 5G stimulera le remplacement des smartphones, ce qui permettra aux expéditions mondiales d’appareils de retrouver le chemin de la croissance en 2020 ».

Cependant, la croissance des appareils en 2020 sera de courte durée. Gartner s’attend à ce que la baisse reprenne à partir de 2021, bien que la baisse des prix des smartphones 5G aidera à maintenir le marché des smartphones.