Et maintenant, voici les futurs Galaxy Buds+ de Samsung

Bien que les AirPod soient les véritables écouteurs sans fil incontournables pour les utilisateurs d’Apple, ils ne sont pas les seuls véritables écouteurs sans fil sur le marché. Samsung et ses Galaxy Buds sont aussi à plébisciter.

L’application SmartThings de Samsung nous a donné un aperçu des Galaxy Buds+ le mois dernier, révélant des écouteurs qui semblent identiques aux précédents Galaxy Buds. Ishan Agarwal a maintenant obtenu de nouveaux rendus des supposés Galaxy Buds+, qui nous donne une meilleure idée de ce que l’on peut attendre du géant sud-coréen pour ses nouveaux écouteurs sans fil.

Et, nous voyons trois options de couleur, à savoir le noir, le blanc et ce qui semble être du bleu clair. Il n’y a rien d’autre à noter dans ces rendus, et nous n’avons pas encore vu les Buds+ en rose, un coloris mentionné par le passé.

Ces images semblent corroborer les dessins découverts par XDA Developers le mois dernier, ce qui signifie que ceux qui espèrent une nouvelle conception par rapport aux Galaxy Buds originaux vous risquez d’être déçus. Les nouvelles images semblent également montrer des boutons gauche et droit dans l’étui de charge, un peu comme 91mobiles l’a relayé par le passé.

En outre, nous avons entendu dire que les Galaxy Buds+ offriront une batterie plus grande, permettant jusqu’à 12 heures d’autonomie, et des améliorations de la qualité audio, mais pas d’annulation active du bruit. Ce pourrait être une réelle déception pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil. Ils disposeront également de quatre microphones pour améliorer la qualité des appels, et la qualité sonore générale sera également améliorée.

Agarwal affirme également que les nouveaux écouteurs seront « probablement » 50 % plus chers que la génération précédente, en fonction de votre marché. Ce serait dommage si cela était confirmé, mais il existe une multitude d’autres superbes écouteurs sans fil sur le marché le cas échéant.

Exclusive : Here are the full Galaxy Buds+/Buds 2 official high quality renders! They will probably be 50% expensive more than Galaxy Buds (depending on your region). I don’t know the specs yet but it should have bigger battery, more colours.

—Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 21, 2020