Qualcomm lance trois nouvelles puces pour les smartphones 4G de milieu de gamme

Qualcomm pourrait bien jouer un rôle important sur le marché de la 5G cette année en intégrant un modem 5G avec ses puces de la série Snapdragon 765 et en obligeant les fabricants d’appareils optant pour une puce Snapdragon 865 à utiliser également un modem 5G ; le Snapdragon X55. Mais, la société ne renonce pas encore à la 4G.

Le fabricant de puces Qualcomm a annoncé trois nouveaux processeurs de milieu de gamme avec modems 4G intégrés. Les smartphones équipés du nouveau processeur Snapdragon 720G devraient être lancés au cours du premier trimestre 2020, tandis que les appareils équipés des processeurs Snapdragon 662 et Snapdragon 460 devraient être lancés d’ici la fin de l’année.

Les trois nouvelles puces comprennent une connectivité 4G LTE, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Mais comme d’habitude, plus le chiffre est élevé, plus les performances (et le prix) sont élevés.

Dans cette optique, le Snapdragon 720G est le plus puissant du lot. Il s’agit d’un processeur octa-core avec des cœurs Kryo 465 qui peut fonctionner jusqu’à 2,3 GHz. Il est doté d’un GPU Adreno 618, d’un modem Snapdragon X15 LTE avec des vitesses descendantes allant jusqu’à 800 Mb/s et des vitesses montantes allant jusqu’à 150 Mb/s, et il prend en charge les téléphones avec :

des résolutions d’écran jusqu’à 2 560 x 1 080 pixels (à 90 Hz ou 120 Hz)

jusqu’à 8 Go de RAM

stockage eMMC 5.1

vidéo HDR10

capture photo de 192 mégapixels

Le G dans le nom signifie « gaming », et Qualcomm affirme que cette puce supporte le jeu HDR et possède des fonctions d’intelligence artificielle (IA) qui entrent en action pour les jeux, la photographie, les applications d’assistant vocal et d’autres activités.

Deux puces moins nobles

Le Snapdragon 662 est quant à lui doté de 8 cœurs Kryo 260 pouvant atteindre des vitesses maximales de 2 GHz, d’un GPU Adreno 610, d’un modem Snapdragon X11 LTE prenant en charge des vitesses descendantes de 390 Mb/s et des vitesses montantes de 150 Mb/s, ainsi qu’un affichage à 60 Hz, l’enregistrement photo de 48 mégapixels et une charge rapide 3.0. Le Snapdragon 460 de Qualcomm est doté de 8 cœurs Kryo 240 pouvant atteindre 1,8 GHz, d’un GPU Adreno 610, d’un modem LTE Snapdragon X11 et de caractéristiques d’affichage et de caméras analogues à celles du Snapdragon 662.

Ce n’est un secret pour personne que Qualcomm déploie trois nouveaux processeurs 4G à un moment où la 5G semble dominer la discussion sur les réseaux mobiles : le prix. Bien que la 5G soit passionnante, elle n’est pas très répandue pour le moment et les smartphones qui la prennent en charge ont tendance à être chers. Ces deux facteurs tiennent la 5G éloignée des consommateurs. Et, il n’est donc pas surprenant que Qualcomm continue de proposer des SoC 4G à moindre coût pendant que le développement de la 5G se poursuit.