Après tout, Google pourrait lancer un Pixel 4a et un Pixel 4a XL en 2020

En décembre dernier, le prétendu smartphone de milieu de gamme Pixel 4a de Google a fait surface dans des rendus. La fuite a été suivie de près par un autre rapport qui prétendait que Google ne lancerait pas une variante XL du smartphone, comme elle l’a fait avec le Pixel 3a l’année dernière. Cependant, de nouvelles preuves trouvées par XDA Developers suggèrent qu’il pourrait effectivement y avoir deux nouveaux smartphones Pixel de milieu de gamme en préparation pour 2020.

Les présumés noms de code de trois smartphones Pixel inconnus ont été découverts par XDA Developers. Google attribue généralement des noms liés aux poissons comme noms de code pour ses smartphones. Par exemple, le Pixel 3 était connu sous le nom de Blueline, et le Pixel 3XL connu comme Crosshatch tandis que le Pixel 4a été connu sous le nom de Flame.

Après avoir fouillé dans le projet Android Open Source Project (AOSP), le dernier firmware du Pixel 4 et plusieurs applications Google, XDA Developers a trouvé trois nouveaux noms de code d’appareils. Ceux-ci incluent : Sunfish, Redfin, et Bramble. La publication a davantage creusé dans ces noms de code pour trouver des preuves d’au moins deux nouveaux smartphones Pixel de milieu de gamme.

Voici ce qu’ils ont trouvé.

Sunfish: XDA signale que le nom Sunfish a été trouvé dans un dépôt de l’AOSP. Il serait basé sur la plateforme sm7150, qui est le processeur Snapdragon 730 de Qualcomm. Nous avons déjà vu des appareils de milieu de gamme haut de gamme comme le Realme X2, le Redmi K30 et le récent Galaxy A71 se vanter du même processeur. Des références à Sunfish ont également été repérées dans l’application Google aux côtés d’autres smartphones Pixel. Par conséquent, XDA croit que c’est probablement réellement un appareil, et pourrait être le Pixel 4a que nous avons précédemment vu dans les rendus Redfin : Le nom de code Redfin peut également faire référence à un appareil réel. Il est basé sur le processeur Snapdragon 765 5G de Qualcomm. Le processeur est destiné aux appareils de milieu de gamme haut de gamme et vise à abaisser le prix des smartphones 5G. Il semble que Redfin soit fabriqué par un ODM (une entreprise qui fabrique un produit en marque blanche), en l’occurrence FIH Mobile. La société est une filiale de Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique au monde. Les preuves suggèrent qu’il est développé avec Android 10 à bord. Bramble: Comme Redfin, les références à Bramble suggèrent également qu’il est basé sur la plateforme Snapdragon 765. Cependant, contrairement au Redfin, XDA n’a trouvé aucune preuve que Bramble est un dispositif d’un ODM. Par conséquent, Bramble pourrait n’être qu’une carte de développement au lieu d’un vrai smartphone. Bien qu’il semble aussi être en développement avec Android 10 et Android 11.

Un smartphone 5G, l’autre non

XDA donne un sens à ces trois noms de code de cette façon. Le média pense que Sunfish et Redfin pourraient être deux vrais smartphones Pixel de milieu de gamme. Sunfish pourrait être le Pixel 4a et Redfin pourrait être le Pixel 4a XL. Les preuves corroborent également un rapport plus ancien de 9to5Google qui affirme que le Pixel 4a XL existe bel et bien. Pour Bramble, il est peu probable que ce soit un smartphone.

Dans l’ensemble, l’espoir semble retrouvé pour deux nouveaux Pixel de milieu de gamme ; l’un fonctionnant avec le Snapdragon 730 et l’autre avec le Snapdragon 765 compatible 5G. Cependant, on ne peut jamais en être sûr tant que des informations plus concrètes ne nous parviennent pas. Si c’est le cas, nous ne manquerons pas de le signaler ici même sur Android Authority.