Une affiche du Xiaomi Mi 10 indique une date de lancement au 11 février

Le fabricant chinois Xiaomi travaille actuellement sur ses prochains smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro. La rumeur veut que ces téléphones soient lancés dès le mois de février cette année. La société n’a pas encore annoncé la date de lancement des prochains smartphones, mais une affiche ayant fait l’objet d’une fuite a maintenant révélé une date de lancement possible.

Selon l’affiche, les prochains smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro seront lancés le 11 février à Pékin, en Chine. C’est le même jour que Samsung lancera les derniers smartphones phares de sa série Galaxy S20.

L’affiche montre le design arrière des variantes de couleur blanche et noire du smartphone Mi 10. Le smartphone présente des courbes vers les bords. Il présente le même design de caméra arrière que le Xiaomi Mi MIX Alpha, un smartphone conceptuel.

Il dispose d’une configuration de caméra arrière à quadruple capteur photo avec deux capteurs de caméra en haut suivi d’un flash LED. Il y a une lentille de 108 mégapixels comme troisième capteur, un module qui semble être pour l’autofocus laser et un quatrième capteur. Il y a des boutons de volume et d’alimentation sur le côté droit du smartphone.

Par ailleurs, le Mi 10 Pro portant le numéro de modèle M2001J2G a également fait surface sur la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE) de Russie qui laisse entendre que le smartphone sera également lancé sur certains marchés européens en dehors de la Chine.

Selon une récente rumeur, le prix du Xiaomi Mi 10 pourrait très bien dépasser 3 500 Yuan (460 euros). Le smartphone Xiaomi Mi 9 Pro 5G a été introduit avec un prix de départ de 3 799 yuans ou 490 euros. Il est donc possible que les prix des smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro se situent entre 3 500 yuans et 5 000 yuans (660 euros).

Un modèle standard et « Pro »

En outre, le Xiaomi Mi 10 disposerait d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le tout avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide. Le smartphone serait alimenté par un processeur Snapdragon 865 cadencé à 2,84 GHz, de 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Il y aura également une reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le Xiaomi Mi 10 Pro sera également équipé d’une configuration à quatre caméras avec un capteur primaire de 108 mégapixels, une caméra de 48 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et une caméra de 8 mégapixels. Il aura une batterie de 4 500 mAh avec un support pour une charge rapide filaire de 66 W et une charge sans fil de 40 W. Des rumeurs disent que le Mi 10 Pro sera commercialisé avec 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage, respectivement au prix de 3 799 yuans (490 euros), 4 099 yuans (540 euros) et 4 499 yuans (600 euros).