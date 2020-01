Google lancerait uniquement un Pixel 4a, avec un look plutôt cool

Si une nouvelle fuite entourant le Pixel 4a s’avère exacte, le futur smartphone de milieu de gamme de Google pourrait se révéler être un smartphone plus beau que son grand frère. 91Mobiles montre un appareil qui ressemble beaucoup à une combinaison du Galaxy S10e et d’un Pixel 4.

En effet, le smartphone n’aura pas l’épais bord noir présent sur le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, qui abrite la technologie de reconnaissance faciale et le radar Soli. À contrario, le Pixel 4a optera pour un capteur d’empreintes digitales assez traditionnel.

Heureusement, Google a également conservé la prise casque, qui est en voie de disparition sur d’autres appareils, y compris même sur certains ordinateurs portables. Il est clair que beaucoup de gens utilisent encore des écouteurs filaires pour que Google pense qu’il vaut la peine de préserver le port.

Bien que certains puissent déplorer l’absence de capteurs, utilisant le Pixel 4 XL comme mon smartphone quotidien depuis le lancement, j’ai l’impression de pouvoir faire sans eux. Le projet Soli fonctionne très bien pour sauter des chansons/vidéos et d’éteindre les alarmes pour le moment, et si parfois avoir une reconnaissance faciale est agréable, d’autres fois un capteur d’empreintes digitales est plus fiable.

Nous ne savons pas grand-chose sur les caractéristiques du smartphone, bien que 91Mobiles prévoie que l’appareil sera livré avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Malgré le bloc de caméra carré et que le smartphone a un unique capteur photo, il sera probablement de qualité analogue à celui du Pixel 4, comme le Pixel 3a l’était pour le Pixel 3. Pour ce qui est du processeur, attendez-vous à une puce de milieu de gamme supérieur comme le Snapdragon 730 ou 760.

Pas de modèle « XL »

Étant donné que le Pixel 3a est toujours très performant, on peut s’attendre à ce que le Pixel 4a fasse de même. Si Google peut offrir une meilleure autonomie — sans doute la plus grande faiblesse du Pixel 4 — le Pixel 4a pourrait finir par être plus intéressant que son grand frère. Le Pixel 4a devrait avoir un écran de 5,7 ou 5,8 pouces. En outre, le YouTuber Dave Lee suggère qu’il n’y aura pas de modèle XL cette fois-ci, ce que Google pourrait faire pour économiser de l’argent et garder le prix bas.

On ne sait pas quand le Pixel 4a pourrait être lancé, mais l’année dernière, c’était en mai, pendant la I/O de Google. Cela rend le timing de cette fuite plus tôt que la normale, donc il est possible que le géant de la recherche vise un lancement plus tôt.