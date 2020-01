L’iPhone 12 pourrait avoir les performances d’un MacBook Pro de 15 pouces

Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce à quoi s’attendre des iPhone de cette année, connus comme l’iPhone 12 pour l’instant. En effet, les gens font déjà des prédictions sur l’iPhone 12, et de nouveaux rapports suggèrent qu’il pourrait avoir les performances d’un MacBook grâce au procédé de gravure de 5 nm prévu sur le processeur A14 Bionic. Mais qu’est-ce que ce processus de 5 nm signifie pour la puissance du smartphone ?

La dernière série d’iPhone 11 utilise la puce A13 Bionic conçue avec un processus de 7 nm, et bien que le passage à 5 nm semble petit, cela signifierait un iPhone plus rapide et plus économe en énergie. Et, selon Macworld, cet iPhone 12 pourrait éclipser les performances du MacBook Pro 15 pouces tant vanté. Nous avons longtemps entendu dire que les processeurs des smartphones étaient comparables à ceux de certains ordinateurs portables, mais le puissant MacBook Pro de 15 pouces est une nouvelle référence.

« Si nous prenons TSMC au mot sur l’amélioration de la densité des transistors du processus de 5 nm, nous nous attendons à un nombre incroyable de 15 milliards de transistors. C’est plus que tout, sauf les plus grands CPU et GPU haut de gamme pour les ordinateurs de bureau et les serveurs », écrit Jason Cross de MacWorld. Cela se traduit par des améliorations des performances allant jusqu’à 15 % sans consommation d’énergie supplémentaire, ou les mêmes performances que les puces 7 nm, mais avec une puissance inférieure de 30 %.

MacWorld précise que la puce A14 pourrait offrir une amélioration de 20 % par rapport à la puce A13 dans les benchmarks monocœur, ce qui serait conforme aux précédentes mises à niveau. La spéculation de performance la plus intéressante concerne les performances multicœurs, où la puce A14 pourrait correspondre à la puissance d’un MacBook Pro.

Enfin, la puce A14 sera également dotée de mises à niveau des performances du Neural Engine, qui devrait aider dans le domaine de la photo, l’apprentissage automatique et Siri, ainsi qu’à la prise en charge de la 5G grâce au modèle Snapdragon X55 de Qualcomm.

De réelles nouveautés cette année ?

Si ces spéculations sont correctes, nous pouvons nous attendre à un iPhone super puissant plus tard cette année. En plus de sa puissance interne, les experts ont également prédit à quoi pourrait ressembler le nouvel iPhone une fois qu’il sera lancé. Ming-Chi Kuo — qui est un peu un oracle en matière de prédictions sur l’iPhone — a prédit en septembre de l’année dernière que la future gamme d’iPhone 12 ressemblerait à quelque chose comme l’iPhone 4, en particulier en ce qui concerne le cadre métallique. La surface de l’armature métallique serait plate, contrairement aux modèles actuels qui présentent des bords incurvés.

Kuo a également prédit que les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max auront respectivement des écrans OLED de 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, et une caméra arrière à double ou triple objectif — le tout avec un support à la connectivité 5G. Ce seraient les premiers appareils d’Apple compatibles avec la 5 G.