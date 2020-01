Sony devrait dévoiler la PlayStation 5 en février, comme avec la PS4

Sony sera encore une fois absent de l’E3 cette année, mais il semble de plus en plus probable qu’elle fera une annonce majeure sur PlayStation 5 bien avant l’événement annuel du jeu vidéo.

Comme Sony ne participera pas à l’E3 2020 en juin, on peut supposer que la société suivra son traditionnel calendrier, à savoir dévoiler sa console de nouvelle génération en février avant de la lancer plus tard dans l’année. C’était le calendrier de la PlayStation 4, qui a été entièrement dévoilée lors d’un événement à New York en février 2013 avant d’être mise en vente en novembre 2013.

L’un des récents indices qui ont permis d’imaginer un événement en février pour la PlayStation 5 est venu de David Jaffe, un directeur de jeu qui a travaillé sur les titres Twisted Metal et God of War.

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that’s an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good).

Jaffe n’a pas fourni de date précise pour l’événement PlayStation 5, mais si ses informations sont exactes, cela signifie que l’annonce de la console aura lieu dans les deux premières semaines de février. Aucune invitation aux médias n’a encore été envoyée, mais elle devrait bientôt arriver.

Pendant ce temps, le journaliste Mike Futter a renforcé la spéculation d’une annonce de la console en février avec des informations qu’il a obtenues sur l’événement Destination PlayStation.

Okie. Here’s what I’m hearing from multiple sources. (Just needed to confirm something before sharing.) Sony is not hosting Destination PlayStation, its annual closed event bringing together publishers and retailers. The event will still happen, but hosted by a retailer.

I don’t think this is a *bad* thing, to be clear. I just think that it has something to do with the intersection of its PS5 rollout plans.

The Destination PlayStation event has been well received in the past, which is why someone picked up the ball.

—Mike Futter (V.2020.41) (@Futterish) January 14, 2020