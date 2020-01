Google Recherche modifie l’affichage des résultats sur bureau avec de nouvelles icônes

Google n’apporte pas régulièrement de modifications à grande échelle à la page des résultats de recherche de l’entreprise, et lorsqu’elle le fait, elle est généralement appuyée par des données qui confirment que le changement est bénéfique. Auparavant, les résultats de la recherche affichaient le titre de la page, une partie de l’URL et une brève description du contenu. La seule exception à la règle a été les annonces placées en évidence sur les pages de résultats de recherche, car elles comportaient une petite mention « annonce » à côté de l’URL.

Comme vous l’avez peut-être remarqué ces derniers jours, Google a introduit des icônes dans ses résultats de recherche sur la version de bureau. Ces icônes ont été lancées dans Google Recherche sur les appareils mobiles, pour aider les utilisateurs à distinguer les résultats afin de mieux savoir sur quel site ils vont cliquer. La nouvelle mise au point du bureau ajoute également des icônes « Annonce » en gras pour distinguer les résultats de recherche.

Google qualifie les nouveaux résultats de recherche de « mise à jour visuelle », qui est arrivée pour la première fois sur les appareils mobiles l’année dernière. Comme le montrent les images tweetées ci-dessous, les utilisateurs voient désormais des icônes de site Web à côté du titre des résultats de recherche pour chaque résultat. Ce changement de style a été mis en place pour les utilisateurs de bureau au cours de la semaine dernière.

L’année dernière, lorsqu’elle a introduit ces icônes pour la première fois sur les mobiles, Google a déclaré que le nouveau style « guide mieux » les utilisateurs dans les résultats. Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’URL du site a été déplacée au-dessus du titre de la page de résultats avec l’icône à sa gauche.

Cependant, les liens rapides et les extraits de page sont toujours présents dans la dernière version.

Un changement nécessaire ?

Google décrit ce changement comme une bonne chose pour les marques, et explique que les icônes mettent la marque de l’entreprise « au premier plan », ce qui la rend plus visible lorsque les utilisateurs parcourent rapidement les résultats. Les entreprises peuvent indiquer l’icône qu’elles préfèrent voir apparaître dans les résultats de recherche Google ; plus d’informations à ce sujet sont disponibles depuis ce lien.

Certains utilisateurs sont indifférents à ce changement, tandis que d’autres se plaignent de l’apparition de ces icônes, attirant ainsi leur regard et réduisant la qualité de l’expérience de visualisation. Cependant, comme pour de nombreux changements passés, il est probable que les utilisateurs s’habitueront rapidement au nouveau style et cesseront de se soucier du changement dans un avenir proche.