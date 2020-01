Une nouvelle fuite révèle presque tout sur le Galaxy S20 de Samsung

Nous avons vu beaucoup de fuites sur le Galaxy S20 de Samsung (anciennement le Galaxy S11) cette semaine, et pour couronner le tout, nous avons maintenant ce qui semble être des fiches techniques (presque) complètes pour les smartphones S20, S20+ et S20 Ultra.

Grâce aux informations retournées d’Ishan Agarwal et de MySmartPrice, les fuites ne laissent pas beaucoup de doute sur ce que l’on peut attendre de la future gamme de smartphones, alors regardez ailleurs si vous voulez encore être surpris lors du lancement des smartphones le 11 février (en supposant, bien sûr, que ces spécifications soient exactes).

Les trois téléphones — ou au moins les variantes 5G — utilisent un écran AMOLED avec un format d’image 20:9, une résolution de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et sont livrés avec Android 10 à bord. L’étanchéité IP68 et les 128 Go de stockage sont également communs aux trois modèles.

D’abord et avant tout, les Galaxy S20, S0+ et S20 Ultra sont tous équipés d’un processeur Exynos 990, bien que nous nous attendions à ce que le Snapdragon 865 soit le processeur que Samsung utilise dans certaines régions du monde — notamment aux États-Unis. La RAM n’est pas mentionnée ici, mais on s’attend à ce qu’elle soit de 12 Go et plus.

Chaque smartphone utilise une taille d’écran différente — un écran de 6,2 pouces sur le S20, un écran de 6,7 pouces sur le S20+ et un écran de 6,9 pouces sur le S20 Ultra. La taille de la batterie varie également : respectivement de 4 000 mAh, 4 500 mAh et 5 000 mAh.

Le S20 Ulra, l’As de la photo

Au chapitre de la photo, nous avons un bloc de caméra arrière composé d’un capteur de 64 mégapixels, et deux autres de 12 mégapixels sur le S20 avec un zoom optique 3x, les mêmes spécifications sur la S20+ avec un capteur de profondeur de temps de vol (ToF) supplémentaire, et une caméra arrière de 108 mégapixels, 48 mégapixels et 12 mégapixels sur le S20 Ultra, avec un capteur ToF et un zoom optique 10x.

Cela correspond à certaines fuites antérieures, mais contredit les rumeurs qui avaient laissé entendre que les smartphones S20 seraient dotés d’un zoom optique 5x. Comme pour toute fuite non officielle, nous ne saurons pas avec certitude si elles sont exactes avant que les smartphones ne soient effectivement lancés, et il est possible que les modèles non 5G varient quelque peu.

Le grand jour est le 11 février, lorsque Samsung présentera le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra au monde entier.