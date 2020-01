Le Huawei Mate Xs pourrait être plus petit, plus résistant et moins cher que le Mate X

Nous savons que Huawei travaille sur un nouveau smartphone pliable nommé Huawei Mate Xs. Mais aujourd’hui, nous apprenons que le Mate Xs pourrait être moins cher que son grand frère, le Huawei Mate X original.

En effet, c’est ce que rapportent des sources de la chaîne d’approvisionnement en parlant à Yesky (un site d’information chinois), qui affirme que l’écran est maintenant plus facile à produire, ce qui réduit le coût de fabrication du smartphone.

On ne sait pas si ces économies seront répercutées sur les consommateurs, mais étant donné le coût prohibitif de la plupart des smartphones pliables, il serait logique que Huawei réduise les prix là où il le peut.

Pendant ce temps, MyDrivers, citant apparemment les mêmes sources, ajoute que la taille du châssis des Mate Xs sera plus petite que celle du Mate X original. Cependant, le phrasé suggère que l’écran pourrait rester à peu près de la même taille (c’est-à-dire environ 8 pouces). Pour ce faire, le Mate Xs devrait avoir des bords d’écran assez minces.

Les sources affirment également que le Huawei Mate Xs sera plus résistant que son prédécesseur, et indiquent qu’un troisième smartphone pliable de Huawei arrivera dans la seconde moitié de l’année 2020. Ce dernier devrait être alimenté par le futur processeur Kirin 1000, et sera dévoilé à l’IFA 2020.

Encore un lancement restreint ?

Quant à la date à laquelle vous pourrez acheter le Mate Xs, les sources réitèrent qu’il sera en vente en mars, au moins en Chine ; Huawei elle-même l’a déjà dit, et cela suggère que la date n’a pas changé. Il est probable que le smartphone soit annoncé au MWC 2020 fin février.

Comme toujours, il est important de prendre toutes ces affirmations avec des pincettes pour l’instant, mais si Huawei rend son futur smartphone pliable plus petit, plus résistant et moins cher, il pourrait être un concurrent direct du Galaxy Fold 2, dont la rumeur veut qu’il connaisse des changements analogues, et qui sera probablement annoncé en février.

Bien sûr, avec l’interdiction de Huawei toujours en vigueur, le smartphone de Samsung devrait connaître une disponibilité plus large.