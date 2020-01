Est-ce que Samsung prépare les Galaxy Buds+ pour concurrencer les AirPods Pro ?

En février, nous aurons notre premier aperçu officiel de la nouvelle gamme de produits Samsung, dont l’un sera probablement les Galaxy Buds+. En effet, Samsung aurait l’intention de lancer ses nouveaux écouteurs sans fil, ses Galaxy Buds+. Maintenant, de nouvelles informations ont fait surface sur la toile, révélant certains détails clés sur les prochains écouteurs sans fil du géant sud-coréen.

Des sources fiables, pour ainsi dire, font savoir aujourd’hui que les Galaxy Buds+ n’arriveront pas avec les fonctionnalités les plus haut de gamme données aux AirPods Pro d’Apple. En effet, selon un rapport de SamMobile, les Galaxy Buds+ ne seront pas livrés avec une annulation active du bruit. Beaucoup pensaient que la compagnie ajouterait une annulation active du bruit après qu’Apple l’ait introduit avec ses AirPods Pro. Cependant, le rapport affirme que la compagnie a décidé de délaisser cette fonctionnalité pour ses prochains écouteurs sans fil.

Il est possible que Samsung envisage de publier une version plus premium de ses Galaxy Buds+ à l’avenir, qui s’accompagne d’une annulation du bruit — cela permettrait à la marque de proposer deux modèles à des prix différents, tout comme Apple le fait avec les AirPods originaux et les AirPods Pro.

Le rapport souligne également que le Galaxy Buds+ offrira une qualité sonore améliorée par rapport à ses prédécesseurs, les Galaxy Buds. Toutefois, les écouteurs seront livrés avec une conception analogue à celle des Galaxy Buds originaux.

Pour les appels, la compagnie ajoutera quatre microphones.

Une plus grande batterie

De plus, l’entreprise augmentera la capacité de la batterie des futurs écouteurs sans fil. Le rapport indique que Samsung va inclure une batterie de 85 mAh dans les Galaxy Buds+. Pour votre information, les Galaxy Buds avaient une batterie de 58 mAh, qui fournissent une autonomie de près de 6 heures. Les fuites d’aujourd’hui suggèrent que nous nous rapprocherons de 12 heures avec la nouvelle batterie.

Nous en apprendrons beaucoup plus dans un proche avenir puisque nous approchons de la date de l’événement Unpacked de Samsung le 11 février. Les Galaxy Buds+ devraient être dévoilés lors du prochain événement Unpacked du 11 février en même temps que la gamme de smartphones Galaxy S20 et le nouveau smartphone pliable de la société, le Galaxy Z Flip.