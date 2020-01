La gamme d’iPhone 12 pourrait se vanter d’une énorme augmentation de la RAM

Il va sans dire que l’iPhone 12 et ses grands frères seront des smartphones très puissants, car ils auront tous un nouveau processeur haut de gamme. Mais certains d’entre eux pourraient aussi obtenir beaucoup plus de mémoire vive (RAM) que leurs prédécesseurs.

C’est ce qu’affirment les analystes d’UBS Timothy Arcuri et Munjal Shah, qui, dans une note de recherche vue par MacRumors, affirment que l’iPhone 12 de 6,7 pouces (probablement appelé iPhone 12 Pro Max) et l’un des modèles de 6,1 pouces (probablement appelé iPhone 12 Pro) auront 6 Go de RAM.

C’est une augmentation de 4 Go pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, donc en d’autres termes, c’est une nette augmentation de 50 %, ce qui pourrait avoir un grand impact sur la performance du smartphone et de l’utilisation que vous en faites.

Une plus grande quantité de mémoire vive dans un smartphone peut accélérer des processus comme le traitement des photos, le rendu vidéo et même les jeux. Bien que les 6 Go de la gamme d’iPhone 12 ne soient pas comparables aux 12 Go de nombreux smartphones Android — on parle même de 16 Go de RAM aujourd’hui, il s’agit tout de même d’une avancée que de nombreux utilisateurs peuvent trouver utile.

Les deux autres modèles attendus ne seront pas aussi chanceux, les analystes affirmant qu’un autre modèle de 6,1 pouces n’aura que 4 Go de RAM, tout comme un appareil de 5,4 pouces. Étant donné que même l’iPhone 11 de base a 4 Go de RAM, cela signifie que ces modèles ne verront aucune amélioration de ce côté-là.

Bien que ces quantités de RAM ne soient que des rumeurs pour l’instant, ce n’est pas la première fois que nous entendons cette affirmation.

Beaucoup de rumeurs

Ces tailles d’écran ont entre-temps fait l’objet de plusieurs rumeurs, et cette note de recherche réitère également certaines rumeurs concernant les spécifications de la caméra, mentionnant que les deux smartphones haut de gamme auront une caméra arrière à triple objectif avec une détection 3D, tandis que les deux smartphones d’entrée de gamme auront un bloc de caméra à double objectif sans détection 3D.

Bien que la plupart des rumeurs s’alignent maintenant, il reste encore beaucoup de temps avant le probable lancement de la gamme d’iPhone 12 en septembre. Autrement dit, beaucoup de choses pourraient changer — ou s’avérer fausses — d’ici là. Ainsi, bien que ces détails soient probables pour l’instant, il est important de les prendre avec des pincettes.