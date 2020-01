Le clavier Logitech Ergo K860 est le parfait compagnon de la MX Vertical

Au cours des deux dernières années, nous avons vu Logitech tenter de développer sa gamme d’accessoires ergonomiques pour PC, notamment avec la souris MX Vertical. Celle-ci a un design auquel il faut certainement s’habituer, mais aujourd’hui, nous voyons la société lancer quelque chose d’un peu plus familier : un clavier ergonomique.

Officiellement nommé Ergo K860, ce clavier de Logitech ressemble à beaucoup d’autres claviers ergonomiques sur le marché, mais il possède certaines caractéristiques qui pourraient aider à se démarquer dans une mer de concurrents.

Logitech précise que la conception du Ergo K860 « réduit la pression musculaire sur vos poignets et vos avant-bras » par rapport aux claviers traditionnels en raison du repose-poignet et de sa conception incurvée.

Le clavier, comme vous pouvez vous y attendre, est fendu au milieu et courbé pour que vos poignets n’aient pas à se tordre dès lors que vous tapez. Cela réduit la tension sur vos bras et vos épaules, ce qui peut rendre la position sur le clavier beaucoup plus confortable. Le fait d’avoir un clavier courbé et fendu est plus ou moins normal pour un clavier ergonomique, mais là où le Ergo K860 peut se différencier, c’est au niveau du support pour les poignets.

Le support de poignet du K860 est courbé de même que le clavier auquel il est attaché et place vos poignets légèrement au-dessus du clavier. Comme l’explique Logitech, cela permet d’obtenir « un support supplémentaire de 54 % pour les poignets qu’un clavier traditionnel ». Le support lui-même est constitué de mousse à mémoire de forme, superposée à une mousse haute densité, puis recouverte de tissu « facile à nettoyer ».

Parfait pour vos poignets

Une chose intéressante à noter est que le support pour poignets a des clips réglables, donc si vous utilisez un bureau debout, vous pouvez les retourner pour rendre l’angle moins dérangeant pour vos poignets. Le clavier se connecte sans fil soit par une clé USB, soit par Bluetooth à faible consommation d’énergie, et sans port USB, il n’y a pas d’option pour le relier à votre PC avec un fil. Il est alimenté par deux piles AAA qui, selon Logitech, offriront une autonomie de deux ans.

Le Ergo K860 sera lancé ce mois-ci sur le site Web de Logitech et sur Amazon pour 129,99 dollars. Pour le moment, aucune information sur un lancement en France.