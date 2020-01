realme a dévoilé sa nouvelle interface realme UI

realme a finalement lancé sa dernière interface utilisateur basée sur Android, realme UI. L’interface utilisateur est chargée d’une foule de fonctionnalités intéressantes, d’une nouvelle conception et plus encore.

Pour commencer, la dernière interface utilisateur est livrée avec une conception simplifiée. La société a révélé qu’afin de donner des effets visuels, l’interface realme UI est livrée avec des couleurs naturellement à haute saturation et à haute luminosité pour construire une palette de couleurs authentique. La marque s’est inspirée des articles ménagers pour concevoir sa dernière interface realme UI..

La société a également permis aux utilisateurs de concevoir les icônes selon leurs besoins. On peut changer la forme et la taille des icônes ainsi que la taille graphique interne de la taille. L’icône peut être changé en carré ou rond, grand ou petit. La marque a également ajouté 11 nouveaux fonds d’écran inspirés des éléments naturels.

realme UI dispose également d’un nouveau moteur d’animation quantique, qui, selon la société, améliore la fluidité de l’écran et permet aux utilisateurs de bénéficier d’une animation fluide. La dernière interface utilisateur est basée sur ColorOS 7 et Android 10, et elle serait légère, rapide, et dotée de fonctionnalités d’économie d’énergie.

La marque a également ajouté quelques nouveaux modes.

Des caractéristiques appréciables

Pour commencer, il y a le mode « Focus », qui isole l’utilisateur du monde extérieur, et le système diffuse simultanément de la musique relaxante pour aider les utilisateurs à se concentrer. Elle est livrée avec un nouveau système de capture d’écran à trois doigts, où les utilisateurs n’ont qu’à toucher et maintenir l’écran avec trois doigts pendant quelques secondes, puis à faire glisser vers le bas pour sélectionner une zone spécifique.

Ensuite, il y a la protection des renseignements personnels, qui fournira des pages d’information vides lorsque les applications demandent à accéder aux renseignements personnels de l’utilisateur. Cela garantit que l’historique des appels, des contacts, des messages ou l’agenda de l’utilisateur restent privés et empêche toute fuite d’informations réelles.

Le déploiement de realme UI commence à partir de janvier 2020, et se poursuivra jusqu’au troisième trimestre 2020. Nous nous attendons à ce que les futurs smartphones de realme fonctionnent sur realme UI.