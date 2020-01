Apple obtient l’approbation réglementaire pour son mystérieux MacBook

Apple est célèbre pour son obsession du design et, en particulier, pour rendre les choses aussi minces que possible. Cela donne parfois des résultats à couper le souffle, mais il y a d’autres moments où cela devient une expérience exaspérante. L’un des cas les plus récents, qui a d’ailleurs donné lieu à un procès, est celui du mécanisme papillon sur les claviers d’ordinateur portable qui a été véhément critiqué. Apple a finalement recommencé à utiliser un mécanisme à ciseaux dans le MacBook Pro de 16 pouces, et il semble qu’un nouveau modèle va bientôt sortir avec ce même Magic Keyboard.

Pour être juste, il a toujours été question de « quand » plutôt que de « si ». Étant donné le soupir de soulagement collectif qui a suivi l’annonce du nouveau clavier, il est presque inconcevable qu’Apple revienne aux maudits claviers à papillons sur la gamme de MacBook. Elle pourrait, mais elle se tirerait une balle dans le pied, surtout avec une poursuite judiciaire en cours.

La bonne nouvelle est qu’Apple semble avoir un nouvel ordinateur portable dans ses cartons, car la Commission économique eurasienne (CEE) a approuvé un « ordinateur portable personnel » d’Apple, comme le souligne 9to5Mac. Peut-être que ce nouvel ordinateur portable se vantera du clavier à ciseaux du nouveau MacBook Pro de 16 pouces d’Apple.

Selon une image de l’approbation de la CEE, le prochain « ordinateur portable personnel » a un numéro de modèle A2289, mais ce sont les seuls détails concrets que nous pouvons voir à ce sujet pour le moment. Le dépôt semble avoir été effectué le 24 décembre 2019. En outre, ce document indique qu’il fonctionne sous macOS 10.15, également connu sous le nom de macOS Catalina, qui est la dernière version du système d’exploitation Mac phare d’Apple.

Cependant, les dépôts de la CEE ont révélé l’existence de nouveaux produits Apple peu avant leur sortie dans le passé, notamment l’iPad de 10,5 pouces avant son annonce à la WWDC 2017, et l’iPad de 9,7 pouces avant son annonce en mars 2018. Et le populaire analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté en juillet dernier que le clavier à ciseaux du MacBook Pro de 16 pouces (qui n’était qu’une rumeur à l’époque) serait disponible sur d’autres ordinateurs portables Apple en 2020.

Il va falloir attendre

Ce dépôt auprès de la CEE pourrait donc être un indice qu’un second MacBook avec un meilleur clavier sera bientôt annoncé. Comme le dépôt ne révèle qu’un seul MacBook, je pense qu’il s’agit d’une mise à niveau du MacBook Pro de 13 pouces. La dernière mise à niveau date de mai 2019, il se pourrait donc qu’une annonce le concernant soit bientôt prévue. Il est également possible que l’ordinateur portable approuvé par la CEE soit un nouveau MacBook Air ou un MacBook Pro d’entrée de gamme, mais leur dernier rafraîchissement remonte à juillet 2019.

Mais comme le note 9to5Mac, même si un dépôt à la CEE signifie généralement qu’un nouveau produit sortira bientôt, il est probable que la sortie soit encore « dans quelques mois ». Nous devrons donc patienter pour voir ce qu’Apple nous réserve réellement.