Toutes spécifications des Xiaomi Mi 10 5G et Mi 10 Pro vues dans une fuite

Le prochain smartphone 5G majeur arrivant sur le marché a été divulgué sous la forme du Xiaomi Mi 10 5G. C’est un des deux appareils de la gamme, l’autre étant le modèle « Pro ». La seule différence majeure entre les versions standard et Pro de ce smartphone semble être un ensemble différent de caméras à l’arrière, dont le point fort sera le capteur de 108 mégapixels sur le modèle « Pro » – probablement le même capteur que celui du Xiaomi Mi Note 10.

Selon les rumeurs, le Xiaomi Mi 10 aurait un écran Super AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran a deux trous pour deux caméras, qui devraient être des capteurs de 32 et 8 mégapixels. Cet appareil aura probablement une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et un support à la charge rapide : 40 W en charge filaire filaire et 30 W pour une charge sans fil.

En outre, les spéculations suggèrent que le smartphone offrira une charge sans fil inversée de 10W — cela signifie que vous pourrez recharger d’autres appareils, comme des écouteurs, ou d’autres smartphones, simplement en posant ce dernier sur le Mi 10.

Sous le capot, le Mi 10 5G est censé fonctionner avec une puce Snapdragon 865 Qualcomm, un processeur octa-core cadencé à 2,84 GHz, avec la possibilité de se connecter aux réseaux 5G. Selon une fuite de spécifications chez CECT Shop, il semble que cet appareil aura des bandes « 5G/NR 2500/3500/4700 MHz (N41/N78/N79) ». Le Mi 10 Pro devrait également se vanter du même processeur de Qualcomm, et disposer de la 5G. En revanche, il ne devrait pas y avoir de modèle 4G, ce qui explique le retrait de la mention 5G dans le nom.

Enfin, le Xiaomi Mi 10 Pro arriverait dans trois configurations, dont un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et enfin le dernier avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Xiaomi Mi 10 Pro serait également disponible en 3 configurations : 12 Go de RAM + 128 Go, 12 Go de RAM + 256 Go, et 12 Go de RAM + 512 Go.

Un pro de la photo ?

Du côté de la photo, et comme mentionné précédemment, les Mi 10 5G et Mi 10 Pro auront probablement un capteur photo principal différent à l’arrière. Selon les rumeurs, ce nouveau Xiaomi Mi 10 Pro devrait se vanter d’un bloc de caméra composé d’un capteur de 108 mégapixels, couplé à un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.2, d’un capteur de 8 mégapixels à ouverture f/2.4 et d’un capteur de 2 mégapixels à ouverture f/2.4.

Cela le rendrait très analogue au Xiaomi Mi 10 5G (non-Pro) dont la dernière fuite suggérait la matrice de caméras de 64 mégapixels (f/1.8), de 12 mégapixels (f/2.2), de 8 mégapixels (f/2.4) et de 2 mégapixels (f/2.4). On retrouverait également à l’arrière un double flash LED.

Il est prévu que Xiaomi révèle les Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro en même temps lors d’un événement au MWC 2020, qui se déroulera du 24 au 27 février.