La PS5 a encore de grandes surprises à montrer, tease Sony

Sony a déjà révélé quelques détails clés sur la PS5, dont la date de sortie de la console de nouvelle génération, le logo et quelques informations sur les spécifications clés de celle-ci. Cependant, selon le président et responsable de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, certaines des meilleures caractéristiques de la PlayStation 5 n’ont pas encore été annoncées.

Dans une interview accordée à Business Insider Japan (traduite par Gematsu), Ryan a expliqué que — en plus de l’augmentation attendue des graphismes et des performances — la PS5 aura d’autres caractéristiques uniques qui la distingueront de ses prédécesseurs. « Il y a encore d’autres éléments uniques pour la future PlayStation 5 qui la distinguent des consoles précédentes », a déclaré Ryan. « Les “grandes différences” n’ont pas encore été annoncées ».

Ryan a également souligné de nouveau les changements qui, nous le savons, s’annoncent pour la PlayStation 5, tout en mettant un peu de côté l’amélioration des performances de la future manette de la PS5. « Chaque fois qu’une nouvelle console sort, le processeur et les graphismes s’améliorent », a déclaré Ryan. « Ces améliorations sont bien sûr séduisantes, mais nous devons aussi avoir des attraits particuliers. Nous avons déjà confirmé l’utilisation d’un disque SSD. Le fait d’avoir des temps de chargement qui sont presque nuls est un changement majeur ».

« L’audio 3D et le support de la rétroaction haptique du contrôleur sont aussi des choses qui, lorsque vous les essayez, vous surprendront de l’ampleur du changement qu’elles représentent. Même le simple fait de jouer au jeu de course Gran Turismo Sport avec une manette de la PlayStation 5 est une expérience complètement différente. Bien qu’il fonctionne bien avec la manette actuelle, il n’y a pas de retour en arrière une fois que vous ressentez l’expérience de la surface de la route à l’aide du contrôle haptique et que vous avez joué en utilisant les déclencheurs adaptatifs », poursuit-il.

Une annonce mi-février ?

En outre, la rumeur veut que la console dispose d’une fonctionnalité que la Xbox Series X n’a peut-être pas, à savoir un assistant virtuel intégré, centré sur le jeu, qui fonctionnerait à la fois sur la PS5 et sur le mobile. L’assistant serait capable d’aider les joueurs avec le contenu du jeu et de leur fournir des informations sur l’état de certains événements de leurs jeux préférés. Bien que ce PlayStation Assistant apparaisse dans plusieurs rumeurs, jusqu’à présent Sony n’a pas encore reconnu son existence.

Mais que seront ces autres caractéristiques plus secrètes ? Eh bien, pour commencer, nous attendons de voir à quoi ressemblera la PlayStation 5. Mais en dehors des caractéristiques de conception, nous ne pouvons que spéculer sur ce que Sony a prévu pour la PS5. Sony devrait dévoiler la nouvelle console lors d’un événement PlayStation à la mi-février, mais la société n’a pas encore envoyé d’invitations à la presse.