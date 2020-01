Microsoft a déjà finalisé Windows 10 20H1, officiellement connu sous le nom de version 2004, et la société se concentre maintenant entièrement sur les retouches de dernière minute et la correction des bugs avant la sortie publique prévue pour le printemps prochain.

En même temps, Microsoft doit commencer à travailler sur la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, connue sous le nom de code 20H2, et prévue pour l’automne de cette année.

Mais, il s’avère qu’il n’y aura peut-être pas trop de choses à tester dans Windows 10 20H2, simplement parce que Microsoft veut que cette mise à jour de fonctionnalités se concentre principalement sur des ajustements sous le capot, plutôt que sur les nouvelles fonctionnalités.

Si cela semble familier, c’est parce que c’est exactement le concept sur lequel Windows 10 19H2 (November 2019 Update) était basée, beaucoup de gens la décrivant comme un service pack, plutôt qu’une véritable mise à jour de fonctionnalités pour le système d’exploitation. En d’autres termes, il y a une chance que Windows 10 20H2 finisse par devenir un peu plus qu’un service pack, apportant des améliorations plutôt subtiles au lieu de casser les changements et les nouvelles fonctionnalités.

Cela signifie que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 20H1 prévue pour le printemps sera la star de l’année, car c’est effectivement une version « feature-packed ».

Une approche logique

Pour certaines personnes, cette approche est logique, surtout que beaucoup ont critiqué Microsoft pour sa cadence de sortie rapide. Puisque deux grandes mises à jour de fonctionnalités chaque année pourraient être difficiles à déployer dans les grandes organisations, une mise à jour légère à l’automne qui est expédiée comme une mise à jour cumulative traditionnelle et qui se concentre spécifiquement sur les améliorations de la qualité serait plus logique à l’avenir.

Microsoft a récemment déclaré que les membres du programme Insider inscrits dans le canal « Rapide » commenceraient à tester les nouvelles fonctionnalités sans date de sortie spécifique. Il est donc probable que la société veuille en effet passer plus de temps sur les améliorations sous le capot de Windows 10 20H2. Pour l’instant, il est plus important de prendre cela comme une rumeur, car Microsoft doit encore confirmer ses plans pour Windows 10 20H2. Les préversions devraient arriver sous peu, donc il ne faudra pas longtemps avant de savoir si un autre service pack arrive ou non.