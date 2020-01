CES 2020 : le multichargeur 108W de Satechi alimente tout dans votre sac en même temps

Le nombre de nos appareils électroniques se multiplie peut-être, mais les prises sur lesquelles nous les chargeons ne le sont certainement pas. Même dans les maisons et les bureaux, les ports de charge peuvent être une denrée de moins en moins importante et les hubs USB traditionnels ne fournissent pas vraiment assez de watts pour répondre à la demande des gadgets les plus gourmands. Au CES 2020, Satechi présente un nouveau chargeur de bureau qui fournira toute la puissance dont vos appareils ont besoin, quelle que soit la quantité.

En effet, toute personne qui utilise un tas de gadgets numériques sur la route, par exemple, pour une gigantesque conférence technique comme le CES 2020, connaît la valeur d’un bon chargeur mural. Satechi fait la cour à ce marché avec son dernier produit, un chargeur mural super puissant et assez petit pour être facilement transporté dans un bagage à main.

Les chargeurs de bureau ne sont pas vraiment nouveaux, mais la plupart d’entre eux ont un malheureux point commun. Ils divisent souvent la puissance de sortie en fonction du nombre d’appareils connectés en même temps. Le résultat est qu’ils ne fournissent pas assez de puissance pour charger correctement le périphérique branché, par exemple, un ordinateur portable si vous chargez également une grande tablette et un smartphone en même temps.

Le 108W PRO USB-C PD Desktop Charger peut charger jusqu’à 4 appareils simultanément, deux en USB-C et deux avec les anciens ports USB-A. Les 108 watts du chargeur peuvent se diviser en 90 watts et 18 watts, ce qui est idéal pour charger un ordinateur portable et un smartphone ou une tablette à chargement rapide en même temps, tandis que les ports USB-A peuvent se combiner pour un total de 12 watts pour des choses comme des écouteurs ou d’autres wearables.

En outre, la certification « PD » signifie qu’il fonctionnera avec des ordinateurs portables ultraportables et de taille moyenne avec une alimentation USB-C.

Un prix assez élevé

Malgré la puissance de sortie délivrée par cette charge, le Desktop Charger se présente sous une forme compacte et élégante qui vous permet de le transporter et de l’utiliser partout où il y a une seule prise de courant. Satechi promet également aux utilisateurs de ne pas avoir à s’inquiéter de la surchauffe grâce à des matériaux durables et résistants à la chaleur.

C’est une excellente combinaison destinée directement aux guerriers de la route, et son encombrement de la taille d’un smartphone signifie qu’il s’adaptera à de nombreux scénarios. Le Satechi 108 W Pro USB-C PD Desktop Charger est disponible dès maintenant sur Satechi.com. Le prix de 79,99 dollars (auquel s’ajoutent les frais de port en Europe) peut sembler élevé pour un chargeur de bureau, mais il deviendra vite votre allier en déplacement.