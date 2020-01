Nintendo pourrait lancer une nouvelle Switch cette année

Un nouveau rapport suggère que Nintendo travaille sur une troisième version de la Nintendo Switch, avec l’intention de la sortir plus tard dans l’année. Il pourrait s’agir d’une simple mise à niveau de la console, bien que certains prédisent qu’il s’agira d’un modèle « Pro », plus véloce. Mais, Nintendo ne sortirait pas une console « Pro » si près du lancement de la nouvelle génération des consoles…

Le rapport provient du site d’information taïwanais DigiTimes, qui affirme que Nintendo commencera la production de ce nouveau modèle de Switch au cours du premier semestre de l’année. Si tout se passe comme prévu, nous devrions avoir le nouveau modèle au milieu de l’année. Cela correspondrait à une prédiction du journaliste du Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, qui a rapporté en août de l’année dernière que Nintendo prévoyait de nouvelles mises à niveau de sa Switch.

Les nouvelles variantes de consoles semblent être le leitmotiv de Nintendo. Une rumeur persistante semble indiquer que ce nouveau modèle de Switch serait une version « Pro », qui se vantera d’une résolution plus élevée, et un meilleur CPU. On a entendu une telle rumeur depuis que la Switch originale est sortie.

Maintenant que la Switch Lite est sortie, une Switch Pro permettrait une agréable symétrie : si la première citée met l’accent sur la portabilité, la seconde devrait être une console plus véloce lorsque vous êtes à la maison. Peu de chance que le contenu passe en 4K, ne serait-ce que parce que cela nécessiterait de changer le matériel de façon assez radicale, mais une augmentation des capacités n’est pas totalement invraisemblable.

Switch Pro, une nécessité ?

Mais, avons-nous besoin d’une Switch Pro ? En effet, Microsoft et Sony prévoient tous deux de sortir leurs consoles de nouvelle génération plus tard dans l’année. Cela signifie que si Nintendo a l’intention de cibler un public de joueurs avides d’une console plus puissante, elle devra faire concurrence aux deux autres sociétés. Jusqu’à présent, la Switch n’a pas vraiment eu à le faire, car elle s’adresse à un public différent de celui de la Xbox et la PS4.

Et si vous êtes la recherche d’une console assez puissante, vous vous tournerez nécessairement vers les futures Xbox Series X et PS5, qui sortiront toutes deux pendant la période des fêtes de fin d’année. Quel moyen aura la Switch Pro pour attirer les foules, autre que le mode portatif mentionné plus haut qui n’utiliserait pas le plein potentiel de la console de toute façon ? C’est l’interrogation à laquelle Nintendo devra répondre si elle lance vraiment cette console.