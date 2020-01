CES 2020 : AMD a admis avoir montré un faux rendu de la Xbox Series X

Il n’est pas encore temps pour Microsoft de montrer vraiment sa console de nouvelle génération, mais, grâce à quelques teasers bien placés, nous connaissons maintenant quelques détails sur la console Xbox de nouvelle génération. Non, nous ne savons toujours pas avec certitude quels seront le nom et la stratégie marketing de Microsoft, mais nous pouvons au moins confirmer certaines des capacités matérielles qui seront incluses au lancement de la console.

Microsoft a dévoilé sa console Xbox Series X le mois dernier, mais bizarrement, la société n’a pas montré l’arrière de l’appareil. Pendant quelques heures aujourd’hui, nous pensions que cela avait changé lors de la conférence CES 2020 d’AMD, le fabricant de puces ayant brièvement révélé ce qui semblait être l’arrière de la Xbox Series X, montrant tous ses supposés ports.

Mais alors qu’il semblait initialement que la Xbox Series X comprendrait deux ports USB-C et deux ports HDMI, AMD vient d’admettre qu’elle a en fait utilisé un faux rendu de la Xbox Series X lors de sa présentation. « L’image de la Xbox Series X utilisée lors de la conférence de presse d’AMD CES ne provient pas de Microsoft et ne représente pas précisément le design ou les caractéristiques de la future console », a expliqué un porte-parole d’AMD. « Elles ont été prises sur TurboSquid.com ».

Microsoft is saying that AMD’s images of the Series X that show the ports is not accurate—statement attached. pic.twitter.com/Og5bXam9zE

