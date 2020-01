CES 2020 : Google Assistant vous permet de programmer des actions pour plus tard

Au cours des dernières années, Google et Amazon se sont battus pour attirer l’attention sur leurs assistants numériques respectifs au CES. Mais alors qu’Amazon se concentre principalement sur les annonces de partenaires, Google vise à attirer l’attention des consommateurs avec les nouvelles fonctionnalités de son Google Assistant.

Cette année n’est pas différente, et cette semaine lors du CES 2020, Google a annoncé toutes les fonctionnalités qu’elle ajoute à Assistant. Il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités qui vont de l’amélioration de l’accès aux options de confidentialité à l’amélioration de la configuration de l’appareil, en passant par la simplification des appels vocaux, et ce qui comptera pour vous dépendra entièrement du type de choses que vous ferez avec votre enceinte connectée ou votre smartphone Android. Et comme d’habitude avec Google, la plupart de ces fonctionnalités ne seront pas disponibles tout de suite, mais plutôt plus tard dans l’année.

Commençons par la planification des actions. Au lieu de vous embêter à mettre en place une routine complète, vous pourrez demander à l’assistant de faire quelque chose pour vous à un moment donné dans le futur, de manière ponctuelle. Par exemple, vous pourriez dire « allumez les lumières à 14 h demain ».

Mais, les caractéristiques les plus importantes sont les options de confidentialité légèrement améliorées. Si vous n’avez pas consulté le tableau de bord de confidentialité de Google récemment, vous pouvez lui demander « enregistrez-vous mes données audio » et l’assistant vous dira ce qui se passe et enverra un lien vers vos paramètres de confidentialité sur votre smartphone.

Étant donné qu’il est difficile de trouver quoi que ce soit dans les paramètres de Google sur les applications Assistant et Home, c’est probablement le moyen le plus simple de le faire maintenant.

Des post-its

Si vous pensez que Google a accidentellement activé l’enceinte pour vous écouter, vous pouvez dire « Ok Google, ce n’était pas pour toi » et la dernière phrase énoncée sera supprimée de votre historique. Google essaie également de faciliter la mise en place de nouveaux appareils connectés. La nouvelle fonctionnalité de Google permettra à l’assistant d’afficher une notification dès que vous aurez terminé la configuration d’un nouveau gadget dans l’application du fabricant. Appuyez dessus, et il se connectera à votre Google Assistant et s’assurera qu’il fonctionne correctement.

Enfin, Google vous permettra d’enregistrer des notes autocollantes virtuelles sur les smart display (les enceintes connectées dotées d’un écran) pour les membres de la famille.