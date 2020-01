CES 2020 : la nouvelle caméra Arlo Pro 3 Floodlight n’a pas besoin de câblage

Les systèmes de sécurité sont de plus en plus intelligents mais aussi de plus en plus compliqués. Si la première génération de systèmes de sécurité connectés pour la maison et l’éclairage extérieur a nécessité une réflexion approfondie sur la manière et l’emplacement des caméras afin d’avoir la meilleure disposition de câblage possible, les fabricants ont pris conscience et tiré parti des technologies modernes sans fi.

Les câbles ne sont pas seulement laids, mais ils rendent l’installation de systèmes de sécurité plus compliquée qu’elle ne le mérite. Ils limitent les endroits où vous pouvez mettre des dispositifs et offrent également des possibilités aux voleurs de contrecarrer le système. La nouvelle caméra de sécurité de Arlo résout ce problème grâce à une batterie rechargeable et, bien sûr, à la connectivité Wi-Fi.

Lors du CES 2020, Arlo annonce sa toute nouvelle caméra de sécurité, la Arlo Pro 3 Floodlight, qui dispose d’une plaque de puissantes LEDs pour mieux éclairer la zone dans le champ de vision de la caméra. Contrairement aux autres caméras de sécurité à projecteur, la caméra à projecteur de Arlo ne nécessite aucun câblage ; elle peut fonctionner entièrement sur une batterie rechargeable.

La caméra à projecteur semble partager plusieurs des mêmes caractéristiques que la Arlo Pro 3, y compris l’enregistrement 2K avec le mode HDR, une sirène intégrée, la vision nocturne en couleur, un champ de vision de 160 degrés et un son bidirectionnel. L’audio bidirectionnel vous permet non seulement de voir mais aussi de parler avec la personne qui se trouve à votre porte d’entrée. En outre, la caméra est résistante aux intempéries.

Si la Arlo Pro 3 avait son propre projecteur au-dessus de la caméra, mais la Floodlight semble pouvoir projeter beaucoup plus de lumière avec sa façade brillante. La plaque frontale offre 2 000 lumens de luminosité lorsqu’elle fonctionne sur batterie. Il convient de noter que si vous branchez cette Floodlight à votre système électrique, elle peut aussi briller à 3 000 lumens.

Arlo dit que la nouvelle caméra à projecteur a un capteur de lumière ambiante qu’elle peut utiliser pour s’allumer automatiquement quand il fait sombre dehors, et vous pouvez spécifier exactement la luminosité du projecteur. En outre, vous pouvez également régler le projecteur pour qu’il projette trois types de lumière – constante, clignotante et pulsée – que vous pouvez contrôler manuellement ou régler pour qu’ils se produisent lorsque certaines automations sont déclenchées.

En outre, la société affirme que la nouvelle Floodlight va offrir jusqu’à 6 mois d’autonomie avec une charge complète. Arlo dit que la caméra à projecteur sera disponible ce printemps pour 249,99 dollars – actuellement, nous ne savons pas quand la nouvelle caméra sera disponible en France. Tous les nouveaux achats permettent d’essayer gratuitement le service d’abonnement Arlo Smart pendant trois mois. Ce service offre 30 jours d’enregistrements de 2K stockés dans le cloud.