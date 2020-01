Apple pourrait laisser tomber l’encoche sur son iPhone 2020

Une autre refonte est attendue pour votre prochain iPhone. D’abord signalés par LetsGoDigital, les futurs iPhone qui nous gratifieront de leur présence en 2020 seront probablement sans encoche, puisque la caméra frontale pourrait être logée sous l’écran. En outre, le géant de la technologie pourrait réintégrer la technologie Touch ID tout en délaissant le Face ID introduit pour la première fois avec son iPhone X. Les mises à niveau attendues seraient prévues pour 2020 ou 2021.

Selon LetsGoDigital, Apple a déposé un brevet au Japon pour un nouveau design sans encoche, et sans Face ID : « le nouvel iPhone intègre à la place un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une caméra également sous l’écran », a écrit la société.

Vous vous souvenez quand Apple a mis au rebut la technologie Touch ID ? C’était en 2018, ce qui semble une éternité dans le secteur de la technologie. Maintenant, elle est de retour, cette fois-ci intégrée sous l’écran tactile, plutôt que dans le « bouton d’accueil » qu’Apple a progressivement éliminé dans les derniers modèles.

On ne sait pas encore si Apple a réussi à trouver un moyen d’améliorer les capteurs d’empreintes digitales incrustés sous l’écran (une technologie décriée sur l’actuelle gamme de smartphones Galaxy S10 de Samsung), mais selon LetsGoDigital, ces smartphones sont prévus pour un lancement en 2021. En outre, reste à savoir où se trouvera la caméra de l’iPhone 12 — elle devra être soit placer sous l’écran comme le capteur d’empreintes digitales soit placé dans le petit bord sur les côtés de l’écran.

Tout ceci semble être dans le but d’éliminer les bords déjà minces en façade du smartphone, et de repousser encore la taille de l’écran. Cependant, ceci pourrait signifier que la technologie Face ID sera éliminée, selon LetsGoDigital.

Une conception uniquement

Malgré ces récentes fuites, nous nous attendons à ce qu’au moins certains des iPhone 12 conservent la familière encoche — bien qu’un modèle puisse être livré avec une encoche plus petite ou pas d’encoche du tout, car Apple expérimente l’identification tactile à l’écran.

Plus tôt en décembre, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié un rapport prédisant également — en plus des bords extrêmement minces, et de la caméra sous l’écran — que les produits Apple haut de gamme n’auront pas de ports Lightning d’ici 2021, ce qui signifie qu’il s’appuierait uniquement sur la charge sans fil. Kuo a également prédit qu’il y aurait cinq nouveaux modèles d’iPhone sur les étagères en 2020, avec des rumeurs d’un support 5G dans quatre d’entre eux.