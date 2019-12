Ces rendus du Galaxy S11 montrent les tailles de smartphones, et les caméras arrière

Quelle que soit la période de l’année, il semble que ce soit la saison des fuites entourant la future gamme de Galaxy S11. Et aujourd’hui, nous avons de nouvelles informations sur la taille des nouveaux smartphones, et une sur le bloc de caméras à l’arrière.

Tout d’abord, @UniverseIce a présenté les protections d’écran du Galaxy S11e, du Galaxy S11 et du Galaxy S11+. La taille des protections n’est pas indiquée, mais vous pouvez voir comment elles s’empilent les unes à côté des autres.

Le plus grand saut en taille semble être entre le S11e et le S11 standard. De précédentes rumeurs ont mentionné des dimensions d’écran respectivement de 6,4 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces, bien que cela reste à confirmer.

Quant à la deuxième fuite majeure entourant la gamme de Galaxy S11, c’est un autre rendu de la matrice de caméras arrière du Galaxy S11+ de @OnLeaks, cette fois avec quatre objectifs au lieu de cinq.

C’est le même compte qui a tweeté cette image d’une matrice de caméra arrière à cinq lentilles en novembre dernier — apparemment, c’était un « prototype de premier stade », et ce second rendu est bien plus précis.

Vraiment le Galaxy S11, ou Galaxy S20 ?

Il est important de souligner que ces rendus très bien faits sont basés sur des informations provenant de fournisseurs — ce ne sont pas des images de fuites des smartphones eux-mêmes.

Tout cela suppose que les futurs smartphones seront lancés comme les Galaxy S11e, S11 et S11+, suivant les modèles lancés cette année. Il a été question d’un nom Galaxy S20, en l’honneur de l’année 2020, mais rien de sûr pour le moment.

Comme pour toute rumeur, nous ne pouvons pas supposer que ces fuites sont exactes à 100 % avant que Samsung ne dévoile officiellement les smartphones (le 11 ou le 18 février).