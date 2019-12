Le Galaxy S11 (Galaxy S20) attendu le 11 février, aux côtés du Galaxy Fold 2

L’année touche à sa fin et, en plus des rétrospectives et des résolutions, l’industrie de la technologie se prépare à accueillir 2020 à Las Vegas le mois prochain. Comme prévu, Samsung ne réserve pas de grosses annonces si l’on en croit une dernière fuite.

Elle préfère éviter le flot de distractions des deux premiers mois de l’année et tiendra son propre événement entre le CES et le MWC 2020. Et si la fuite est exacte, ce sera vraiment un événement très attendu ; et scruté par le monde entier !

Depuis quelques années, Samsung dévoile les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S chaque année en février ou mars. La plupart de ces événements ont eu lieu fin février, à la veille du Mobile World Congress, bien que Samsung ait fait quelques exceptions. Le Galaxy S8 a été retardé il y a quelques années en raison du rappel de la batterie du Note 7, et le Galaxy S10 a précédé le salon de quelques semaines l’an dernier afin que Samsung puisse être le premier grand fabricant au monde à dévoiler un smartphone pliable.

Autrement dit, cela n’a rien de complètement révolutionnaire puisque Samsung a choisi de faire ses grandes annonces avant le MWC fin février. Mais cette fois-ci, elle pourrait le faire encore plus tôt qu’auparavant. Selon les sources du site israélien Giraffe, l’événement Unpacked 2020 de Samsung aura lieu le 11 février à San Francisco, ce qui lui donne une avance de près de deux semaines sur toutes les autres nouvelles mobiles au MWC 2020.

Elle pourrait bien avoir besoin d’autant de temps pour laisser le public digérer ce qui sera diffusé ce jour-là. Bien sûr, il y a les triplets de la gamme Galaxy S11, ou Galaxy S20. Si c’est ce dernier, il sera intéressant de voir comment Samsung le présentera comme une rupture révolutionnaire plutôt qu’une « simple » mise à niveau.

Un second smartphone pliable

Le Galaxy Fold 2 devrait également faire une apparition, qui pourrait voler la vedette au principal vaisseau amiral de Samsung. Le smartphone pliable à clapet aurait une couche protectrice en verre sur le dessus de l’écran au lieu d’un fragile plastique, mais flexible. Le prix sera également la principale question à laquelle la firme devra répondre ce jour-là.

D’autres annonces sont attendues, comme celle des Galaxy Buds 2. Ils seront moins spectaculaires que les deux smartphones, mais ils pourraient offrir les améliorations nécessaires à l’accessoire audio. Il suffit de dire que Samsung a prévu une grande journée pour les fans et les spectateurs le 11 février. D’ici là, Samsung montera sur scène au CES 2020 au début du mois prochain pour annoncer les smartphones Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, et peut-être même la tablette Galaxy Tab S6 5G.