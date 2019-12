Lenovo pourrait lancer un smartphone de jeu de marque Legion

Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre de sociétés lancer des smartphones destinés aux joueurs et dotés de caractéristiques spéciales tels que des taux de rafraîchissement d’écran élevés, un éclairage RVB, un refroidissement actif (ventilateurs) et des processeurs haute performance. Certains de ces smartphones proviennent d’entreprises déjà bien établies pour la fabrication de smartphones.

Parmi les principaux fabricants de PC, Acer, ASUS et Lenovo ont une autre chose en commun. Non seulement ces trois sociétés ont leurs propres marques de jeux, mais, contrairement à HP et Dell, elles fabriquent également des smartphones Android. Jusqu’à présent, seuls Republic of Gamers d’ASUS et Predator d’Acer se sont frayé une place sur le marché des smartphones de jeu.

Aujourd’hui, Lenovo semble se préparer à entrer sur le marché des smartphones dédiés au gaming dans un proche avenir. En effet, Lenovo pourrait lancer un smartphone de jeu sous sa marque Legion.

L’entreprise chinoise a ouvert un nouveau compte sur Weibo, qui vise le jeu sur mobile. Ce canal est la preuve que la société travaille sur un smartphone de jeu, et elle pourrait partager des informations à ce sujet dans les prochains jours sur ce compte officiel. Pour ceux qui ne le savent pas, Legion est une marque de Lenovo centrée sur le jeu qui fabrique des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des accessoires de gaming.

Grâce à cela, Lenovo est prête à entrer dans le marché des smartphones de jeu, comme nous l’avons vu avec ASUS par le passé. La société chinoise a lancé le ROG Phone 2, qui est doté d’un design axé sur les jeux et de spécifications haut de gamme.

Un marché en forte croissance

La gamme qui sépare les smartphones de jeu des modèles phares ordinaires, du moins les flagships, est certes mince. Les deux marchés ont besoin de la puissance de traitement nécessaire, et même le marché non destiné aux jeux doit inclure des solutions de refroidissement pour répondre à cette puissance. La plupart du temps, les smartphones de jeu se distinguent par des lumières personnalisables, des boutons supplémentaires, des modes de performance de jeu spéciaux et des designs qui ne seraient pas à leur place dans des environnements plus formels.

Comme mentionné précédemment, le marché du gaming pour les smartphones est en croissance constante, tout cela grâce à des titres de jeu populaires comme PUBG Mobile, Call of Duty : Mobile, League of Legends et plus encore. Mais il serait intéressant de voir ce que la compagnie offrira sous sa marque Legion et on ne sait pas encore si le smartphone sera introduit sur les marchés mondiaux, y compris le marché français.