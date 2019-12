La catégorie de wearables d’Apple devrait connaître une forte croissance dans les 4 prochaines années

Avec les AirPods, Apple est de loin le plus présent sur le marché des wearables. Le suivi des expéditions unitaires sur le marché des wearables pour le troisième trimestre 2019 a montré qu’Apple était de loin en tête. Selon IDC, Apple détient 35 % du marché mondial des wearables, son plus proche concurrent, Xiaomi, en détient que 14,6 % (Samsung est 3e avec 9,8 %). C’est comme si Apple avait créé le produit auquel tous les autres produits sont comparés.

En octobre 2016, Apple a mené une action qui lui a permis d’accaparer le marché des écouteurs sans fil. Apple a fait l’acquisition de Beats. Il semblait évident à l’époque que la décision était prise pour donner à Apple un certain pouvoir de combat pour leur service de streaming Apple Music, qui n’était pas encore disponible à l’époque. Mais, il y avait une raison un peu moins évidente pour laquelle cette décision a été prise : Apple a vu les lacunes, et elle a décidé d’intervenir.

Maintenant, Apple est le leader dans le domaine des wearables. Elle est leader sur le marché des smartwatches grâce à son Apple Watch, mais cette situation est surtout due aux AirPods. Les prévisions de parts de marché (sur le plan des ventes) des wearables, telles que prévues par l’IDC pour l’année complète 2019, montrent que les « Earwear » représentent 45,7 % de l’ensemble du marché mondial des wearables. Ce chiffre est supérieur à celui des montres connectées (22,7 %) et des bracelets (22,4 %). La catégorie suivante la plus proche est « Others » avec 9,2 % — cette catégorie descend à 7,5 % dans le marché de l’année projetée pour 2023.

D’ici 2023, ICD prévoit que la part de marché des bracelets va tomber à 14,5 % et que celle des montres connectées chutera légèrement à 22,3 %. Même si ces deux catégories verront plus d’unités expédiées qu’en 2019, le total des expéditions de l’ensemble du marché augmentera de manière significative. En 2019, il sera composé d’environ 305 millions d’unités, tandis que 2023 devrait atteindre les 489 millions d’unités.

139,4 millions de wearables en 2019

Selon IDC, les ventes de wearables devraient atteindre 139,4 millions d’unités en 2019. En 2023, IDC prévoit que les expéditions atteindront 273,7 millions d’unités, ce qui représente une augmentation significative dans les 5 prochaines années, pour atteindre jusqu’à 56 % du marché mondial des articles d’habillement.

Avec l’iPad, le marché des tablettes a augmenté et diminué avant qu’aucune autre entreprise ne s’approche de la domination d’Apple. Aujourd’hui, cela ne semble guère en valoir la peine. Si l’histoire sert d’avertissement, d’autres entreprises continueront à courir après le leader de la catégorie du marché la plus encombrée d’Apple, mais ne le rattraperont pas avant plusieurs années, voire jamais.