Le Xiaomi Mi 10 Pro pourrait se charger à 100 % en 35 minutes environ

Xiaomi a fait la une des médias cette année en annonçant qu’elle travaillait sur un système de charge rapide de 100 W pour ses smartphones. Alors que ce système de charge rapide n’a pas encore trouvé de date de lancement, Xiaomi développe des variantes plus abordables de son système de charge rapide, dans les domaines filaire et sans fil.

Selon de nouvelles rumeurs, Xiaomi travaillerait sur les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro qui seront probablement annoncés en février de l’année prochaine. Ce weekend, un nouveau rapport a révélé que le Mi 10 Pro pourrait se charger à 100 % en environ 35 minutes.

Comme l’a indiqué un informateur sur le site de microblogging chinois Weibo, Xiaomi a amélioré la fonction de charge rapide sur sa gamme de smartphones Mi 10. Le Mi Pro de Xiaomi sera capable de se recharger complètement en 35 minutes environ. En outre, la firme a ajouté que la charge sans fil de 50W de Xiaomi n’est pas encore complètement prête et qu’elle pourrait ne pas être mise à disposition des utilisateurs au cours du premier semestre 2020.

Selon la fuite, Xiaomi travaille toujours sur cette technologie et nous pourrions voir une solution de charge sans fil de 50W dans la seconde moitié de l’année 2020.

Les initiés de Foxconn ont révélé que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont respectivement pour nom de code J2 et J1. En outre, d’autres rumeurs ont mentionné que le smartphone Xiaomi MJ2001J2E/C 5G prêt à être le Xiaomi Mi 10 a été approuvé par la 3C, l’organisme de certification chinois, et a révélé que le smartphone pourrait se vanter d’un support à la charge rapide de 30 W. La présence du Xiaomi MJ2001J1E/C 5G sur le site de la 3C pourrait être le Xiaomi Mi 10 Pro, qui devrait être livré avec un chargeur MDY-11-EB qui supporte la charge rapide de 66 W.

Un smartphone très attendu

L’existence de Xiaomi Mi 10 Pro a également été récemment confirmée par le président de Xiaomi, Lin Bin. Il a répondu à un fan en mentionnant que le futur Mi 10 Pro sera le successeur du Mi 9 Pro. En dehors de cette information, on ne sait pas grand-chose sur ces futurs smartphones phares.

Le Mi 10 Pro pourrait être le premier smartphone de Xiaomi à intégrer le nouveau Snapdragon 865 et, de par la nature de son chipset, il sera compatible avec les réseaux 5G. Il n’y a pas eu de fuites majeures concernant le Mi 10 Pro mais attendez-vous à ce que Xiaomi incruste un grand écran AMOLED avec éventuellement une petite encoche ou une découpe pour la caméra frontale. Xiaomi pourrait également utiliser sa technologie de caméra sous l’écran avec le Mi 10 Pro.