Apple pourrait reprendre une usine de fabrication d’écrans au Japon pour ses iPhone

Après avoir prévu de ne vendre que les équipements de l’usine dans le cadre d’une restructuration, Japan Display a récemment décidé de rechercher un acheteur pour l’ensemble de l’usine de Hakusan dans la préfecture d’Ishikawa.

Et sans surprise, Apple et Sharp sont deux des noms qui seraient impliqués dans les négociations d’un rachat, révèle Nikkei, par le biais de sources anonymes familières avec le sujet. En effet, le duo n’a pas encore décidé comment les enjeux seraient partagés si la reprise devait avoir lieu. Autrement dit, Apple pourrait être sur le point d’acheter sa propre usine de production d’écrans.

Japan Display, également connu sous le nom de JDI, tente de vendre l’usine de fabrication en raison de faibles ventes, qui sont principalement le résultat d’une forte concurrence d’autres sociétés impliquées dans la production d’écrans. Sharp, qui est une unité de Foxconn, le plus grand fournisseur d’Apple, fabrique également des écrans pour les iPhone, et la reprise de l’usine de JDI pourrait techniquement lui fournir une puissance de production accrue pour les panneaux LCD.

« Nous l’étudions attentivement, en examinant l’impact que tout achat aurait sur nos bénéfices, et les risques que cela impliquerait », a déclaré Sharp. En outre, « JDI étudie toutes les options concernant la manutention de l’usine de Hakusan, mais rien n’a été décidé », a insisté la société. « Une fois la décision prise, JDI la divulguera rapidement. De plus, afin d’examiner toutes les options, JDI effectue actuellement une vérification complète des équipements de production et des infrastructures de l’usine de Hakusan ».



JDI a déclaré au début de l’année que les négociations sur la vente des équipements de production utilisés à l’usine de Hakusan étaient toujours en cours, ce qui laisse penser qu’Apple était effectivement l’une des parties intéressées.

Équipement de fabrication, et l’installation

Mais selon Nikkei, JDI veut maintenant vendre non seulement l’équipement de fabrication, mais aussi l’ensemble de l’installation, y compris le terrain et les bâtiments, pour un montant pouvant atteindre 820 millions de dollars.

L’usine de fabrication a commencé ses activités en 2016, et elle a été construite à la suite d’un investissement de 1,5 milliard de dollars, dont 800 millions de dollars provenaient d’Apple. Le géant technologique basé à Cupertino a investi dans JDI pour aider à stimuler la production d’écrans LCD, car la société voulait augmenter la production de ces écrans pour résoudre les problèmes de stocks avant le lancement des iPhone de nouvelle génération.

Ni Apple ni JDI n’ont confirmé les pourparlers, mais une décision devrait être annoncée en janvier.