Voici les 10 pires mots de passe de 2019, et quelques bonnes résolutions pour 2020

Il est compréhensible que beaucoup d’entre nous voudraient créer un mot de passe unique et simple. C’est facile à mémoriser et avec tant de services en ligne qui nécessitent des mots de passe, la tentation de créer un mot de passe facile à deviner ou de réutiliser les mots de passe d’un compte à l’autre est grande.

Cependant, le revers de la médaille réside dans le fait que si vos mots de passe sont faciles à deviner, il y a de fortes chances qu’ils le soient aussi pour les pirates informatiques, ce qui peut rendre vos données personnelles vulnérables en quelques clics.

Mais malgré ce risque, beaucoup de gens choisissent encore d’utiliser des mots de passe vraiment faciles à pirater. En fait, c’est si commun, que la société de logiciels de cybersécurité SplashData, vient de publier sa liste des 100 pires mots de passe de 2019. Et la liste de cette année présente surtout des tendances peu surprenantes en matière de mots de passe, comme l’utilisation de nombres répétitifs ou séquentiels, de références à la culture pop ou de prénoms. Mais, il y avait encore quelques choix de mots de passe intéressants, y compris un certain nombre de mots de passe liés à l’alimentation comme le fromage qui se classe au 70e rang. Quelques autres mots de passe notables sont “donald”, “starwars”, “dragon” et “liverpool”. Ces mots de passe ont été classés respectivement 34e, 79e, 23e et 31e.

Néanmoins, les 10 pires mots de passe de 2019 sont vraiment terrifiants – surtout parce qu’ils sont parmi les plus faciles à deviner. Et puisque tant de personnes utilisent actuellement ces mots de passe (ou l’ont fait au cours de la dernière année), il est important de vous les montrer et de vous donner quelques conseils pour créer et gérer de meilleurs mots de passe pour 2020.

Voici les 10 pires mots de passe de 2019 selon SplashData :

123123

111111

iloveyou

12345

12345678

1234567

password

qwerty

123456789

123456

Quelques conseils pour 2020

En regardant ces mots de passe, c’est évident qu’ils sont terrifiants : aucun d’entre eux n’exige beaucoup de réflexion ou d’efforts pour le deviner. La moitié d’entre eux ne sont que de légères variations du même mot de passe, 12345. Et “iloveyou”, bien que mignon, est toujours une expression trop courante. Si vous êtes coupable d’avoir utilisé ces mots de passe ou des mots de passe analogues, vous devriez envisager de les changer.

Avant tout, il est important de ne pas réutiliser pas vos mots de passe sur les services auxquels vous vous inscrivez en ligne. Il est important d’essayer d’utiliser un mot de passe différent pour chaque compte si possible. Lorsque vous utilisez le même mot de passe partout, un hacker qui accède à un compte peut avoir accès au reste de vos comptes. Deuxièmement, les mots de passe forts doivent être privilégiés, puisqu’ils ont tendance à être plus longs, à contenir des lettres majuscules et minuscules et à inclure des chiffres et des symboles. Ces mots de passe ne contiennent aucune référence à vos renseignements personnels ou aux mots du dictionnaire.

Enfin, dernier conseil, vous devriez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Si vous ne vous souvenez pas d’une variété de mots de passe contenant des chaînes aléatoires de chiffres et de lettres, un bon gestionnaire de mots de passe peut vous aider à le faire. Certains d’entre eux vont même générer des mots de passe sécurisés pour vous. Parmi les services on retrouve LastPass, Dashlane ou encore 1Password.