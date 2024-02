OpenAI répond aux accusations italiennes de violation de la confidentialité avec ChatGPT

Le chatbot d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT d’OpenAI a été accusé par un régulateur italien d’avoir enfreint les règles de confidentialité, suite à une enquête menée l’année dernière qui avait abouti à une courte interdiction de l’application.

Comme le rapporte Reuters, l’autorité italienne de protection des données — connue sous le nom de Garante — a informé OpenAI de ses conclusions, lui accordant un délai de 30 jours pour y répondre.

Garante est considérée comme l’une des organisations les plus rigoureuses de l’Union européenne (UE) en matière d’évaluation de la conformité de l’IA avec les réglementations sur la protection de la vie privée des 27 États membres.

Auparavant, la société de recherche sur l’IA avait pris des mesures concernant notamment le droit des utilisateurs à refuser que leurs données personnelles soient utilisées pour former des algorithmes, mais ces mesures ne semblent pas être allées assez loin.

Ce n’était qu’une partie de l’instigation de l’organisme italien qui a maintenant trouvé d’autres divergences en termes de potentielles violations de la confidentialité des données, mais les détails complets n’ont pas été divulgués à l’heure où j’écris ces lignes.

OpenAI s’engage à travailler de manière constructive

En réponse, OpenAI estime qu’elle agit dans le respect des paramètres fixés par les règles de l’UE en matière de protection de la vie privée. « Nous travaillons activement à la réduction des données personnelles dans la formation de nos systèmes tels que ChatGPT », a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’elle « prévoit de continuer à travailler de manière constructive avec la Garante ».

La Garante attend désormais une nouvelle réponse du poids lourd de l’IA basé à San-Francisco dans un délai de 30 jours, étant donné l’enquête initiale menée l’année dernière.

La brève interdiction imposée à ChatGPT signifie que l’Italie est le premier grand pays européen à stopper les progrès et la prolifération de la technologie d’IA d’OpenAI, dont le développement rapide a récemment attiré les regards prudents des politiciens et d’autres autorités.

Une grosse sanction

Les commentaires amicaux attribués à OpenAI peuvent s’expliquer par les potentielles sanctions auxquelles s’exposent les entreprises ayant enfreint les réglementations de l’UE. En vertu des lignes directrices du règlement général sur la protection des données (RGPD), établies en 2018, les entreprises peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires mondial.

En outre, OpenAI saura qu’il n’est pas dans son intérêt de se laisser distraire par un grave désaccord avec un organisme aussi puissant que l’UE, l’un de ses principaux marchés.

En décembre dernier, les législateurs du bloc européen ont mis en place un premier accord visant à réglementer les technologies d’IA telles que ChatGPT et d’autres, dans un souci de gouvernance et de responsabilisation.