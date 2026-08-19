Accueil » iPhone Fold ou iPhone Ultra : Apple pourrait réserver le nom Ultra à un autre modèle

iPhone Fold ou iPhone Ultra : Apple pourrait réserver le nom Ultra à un autre modèle

iPhone Fold ou iPhone Ultra : Apple pourrait réserver le nom Ultra à un autre modèle

Apple n’a encore rien officialisé, mais le nom de son premier iPhone pliant devient déjà un sujet à part entière. Alors que plusieurs rumeurs évoquent l’appellation iPhone Ultra, une nouvelle fuite affirme qu’Apple réserverait finalement ce suffixe à un futur modèle anniversaire, laissant le pliant évoluer dans une catégorie à part.

L’iPhone pliable pourrait finalement ne pas s’appeler iPhone Ultra

Pendant longtemps, la presse et les leakers ont surtout utilisé le nom iPhone Fold pour désigner le futur smartphone pliant d’Apple. Cependant, en avril dernier, Digital Chat Station a affirmé qu’Apple pourrait lui préférer l’appellation iPhone Ultra, beaucoup plus cohérente avec son positionnement très haut de gamme et son prix attendu.

Une nouvelle fuite attribuée à Instant Digital vient aujourd’hui contredire cette hypothèse.

Selon lui, Apple réserverait le suffixe Ultra à un futur iPhone anniversaire et à ses successeurs. Le premier modèle pliable conserverait donc une autre appellation, potentiellement beaucoup plus descriptive. Rien de tout cela n’est officiel à ce stade. Apple n’a encore annoncé ni le produit ni son nom commercial.

Le problème : le pliable ne serait pas réellement « Ultra » sur sa fiche technique

Cependant, la question du nom dépasse le simple marketing. Plusieurs fuites décrivent en effet un appareil très particulier, mais pas nécessairement supérieur aux iPhone Pro sur tous les critères. Le futur pliable pourrait notamment faire plusieurs compromis pour maintenir son épaisseur et intégrer son mécanisme de charnière. Il est ainsi régulièrement question de Touch ID plutôt que Face ID, de l’absence de véritable téléobjectif, d’un support MagSafe limité ou absent et de certains boutons physiques sacrifiés.

Si ces éléments se confirment, Apple pourrait difficilement présenter ce modèle comme l’iPhone techniquement le plus complet de la gamme.

Son argument principal serait ailleurs : l’écran pliable.

Un appareil unique ne signifie pas forcément un appareil supérieur

C’est précisément le débat lancé récemment autour du positionnement de l’appareil. L’analyste Max Weinbach estime que le futur pliable sera unique dans le catalogue Apple, mais qu’il pourrait se situer sous les iPhone Pro en matière de prestations traditionnelles. À l’inverse, Mark Gurman a indiqué que le produit serait appelé en interne « iPhone Ultra ».

Les deux affirmations ne sont pas nécessairement incompatibles. Un nom interne ne garantit jamais un nom commercial définitif, et Apple peut parfaitement tester plusieurs appellations jusqu’aux dernières étapes du développement.

La firme utilise également régulièrement des noms de projet qui ne survivent pas à la commercialisation.

Apple utilise ses suffixes avec beaucoup de précision

Chez Apple, les noms ont une vraie fonction dans la hiérarchie. Air désigne généralement un produit plus fin ou plus léger, Pro signale une montée en gamme et des fonctions avancées, et Ultra est encore plus exclusif. L’Apple Watch Ultra n’est pas simplement une Watch plus chère : elle est plus robuste, possède davantage d’autonomie et cible des usages plus extrêmes.

Apple utilise également « Ultra » pour certaines puces particulièrement ambitieuses. Donner cette appellation à un iPhone pliant implique donc que l’appareil soit perçu comme le sommet absolu de la gamme, et pas seulement comme le plus original.

Le design pliable impose forcément quelques concessions

Les smartphones pliables sont particulièrement difficiles à concevoir. Le constructeur doit intégrer deux écrans, une charnière, plusieurs batteries et une structure suffisamment rigide tout en conservant une épaisseur raisonnable une fois l’appareil refermé.

Chaque millimètre compte. Supprimer Face ID au profit de Touch ID pourrait par exemple libérer de l’espace dans la partie supérieure, renoncer à un téléobjectif complexe éviterait également un module photo trop épais, et même MagSafe peut devenir problématique si les aimants interfèrent avec la disposition interne ou prennent trop de place dans un châssis déjà extrêmement contraint. Ces compromis ne rendent pas nécessairement le produit moins intéressant.

Ils montrent simplement qu’un pliant répond à une logique différente de celle d’un iPhone Pro Max traditionnel.

Un iPhone Fold serait peut-être plus cohérent

Dans ce contexte, iPhone Fold possède un avantage évident : le nom décrit directement ce qui rend le produit différent. Apple n’a pas forcément besoin de placer le pliable au-dessus du reste de sa gamme pour justifier son tarif. Il peut être plus cher simplement parce que sa technologie d’écran et sa charnière coûtent davantage à produire.

Le positionnement serait alors comparable à celui du Vision Pro : un appareil très coûteux et technologiquement distinct, sans que toutes ses caractéristiques soient nécessairement supérieures à celles des autres produits Apple.

Le pliant deviendrait ainsi une nouvelle branche du catalogue plutôt qu’un remplaçant du Pro Max.

Le suffixe Ultra pourrait être réservé au 20e anniversaire

Instant Digital affirme qu’Apple aurait d’autres projets pour l’appellation Ultra. Le nom serait réservé à un futur iPhone du 20e anniversaire, attendu autour de 2027 selon plusieurs rumeurs. Ce modèle anniversaire a souvent été associé à un design beaucoup plus radical, potentiellement avec davantage de verre et une intégration poussée des composants sous l’écran.

Là encore, les plans exacts restent très incertains. Mais stratégiquement, réserver « Ultra » à un appareil conçu comme une véritable démonstration technologique aurait du sens. Apple pourrait ainsi disposer d’une hiérarchie très claire : iPhone, Air, Pro, Pro Max, Fold et, ponctuellement ou durablement, Ultra.

La production du pliable continuerait malgré les difficultés de charnière

Les nouvelles rumeurs ne remettent pas en question le lancement lui-même. Apple continuerait à avancer sur la production malgré des difficultés persistantes autour de la charnière. Ce composant représente l’un des défis majeurs du projet, et Apple cherche depuis longtemps à minimiser autant que possible le pli visible au centre de l’écran tout en maintenant une grande résistance mécanique.

Les lignes de production seraient néanmoins toujours actives, ce qui suggère que le projet n’est pas repoussé à une date indéterminée.

Apple pourrait fortement limiter les volumes au lancement

Les premières estimations évoquent environ 10 millions d’unités produites sur la première année. À l’échelle de l’iPhone, ce volume reste relativement limité. Apple vend chaque année plusieurs dizaines de millions d’unités de ses modèles les plus populaires. Autrement dit, une production de 10 millions placerait donc le pliable dans une catégorie plus exclusive, du moins au départ.

Cela pourrait être volontaire. Un premier appareil pliable sert autant à tester le marché et la chaîne industrielle qu’à générer du volume, et Apple pourrait augmenter rapidement la production avec une seconde génération si la demande dépasse les attentes.

Le prix pourrait rendre le nom presque secondaire

Le futur iPhone pliable est actuellement attendu à un tarif très élevé, potentiellement autour de 2 000 dollars ou davantage selon différentes estimations. À ce niveau, le produit sera automatiquement perçu comme l’un des appareils les plus premium du catalogue Apple, quelle que soit son appellation.

Mais, un prix Ultra ne signifie pas forcément une fiche technique Ultra. C’est précisément ce qui rend le débat sur le nom intéressant. Apple devra expliquer pourquoi l’appareil coûte davantage qu’un iPhone Pro Max tout en pouvant manquer certaines de ses fonctions.

La réponse sera probablement simple : on ne paiera pas uniquement pour davantage de performances, mais pour un nouveau format.

Le vrai enjeu est de créer une nouvelle catégorie

C’est peut-être finalement pour cette raison qu’« iPhone Fold » reste une appellation crédible. Le premier pliable d’Apple pourrait ne pas chercher à devenir l’iPhone le plus puissant ou le mieux équipé, et il pourrait plutôt ouvrir une nouvelle branche de la gamme. L’écran pliable, le multitâche et la possibilité de passer d’un smartphone à une petite tablette constitueraient alors son argument principal.

Le suffixe Ultra pourrait attendre un produit dont la mission sera différente : incarner le maximum technologique qu’Apple sait proposer, sans les compromis imposés par une charnière.

Pour l’instant, une seule chose est certaine : tant qu’Apple n’aura pas présenté son premier iPhone pliant, « Fold » et « Ultra » resteront deux noms pour un produit dont même la place exacte dans la gamme reste encore à définir.