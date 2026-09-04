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Lenovo IdeaPad Vibe : un PC Windows coloré et évolutif pour défier le MacBook Neo

Lenovo IdeaPad Vibe : un PC Windows coloré et évolutif pour défier le MacBook Neo

Lenovo profite de l’IFA 2026 pour présenter le IdeaPad Vibe, un ultraportable Windows qui cherche clairement à concurrencer le MacBook Neo sur son propre terrain : design coloré, format léger et prix relativement accessible. La différence, c’est que Lenovo mise aussi sur une plus grande évolutivité, davantage de connectique et un choix de plateformes AMD, Qualcomm puis Intel.

Proposé à partir de 799 euros, soit le même tarif de départ que le MacBook Neo, le IdeaPad Vibe veut montrer qu’un PC Windows abordable peut être choisi pour son style autant que pour sa fiche technique.

IdeaPad Vibe : Sept couleurs pour sortir du gris traditionnel des PC portables

Le design est l’un des arguments centraux du IdeaPad Vibe. Lenovo le proposera dans sept coloris, avec des teintes très affirmées, comme Spicy Gold (un jaune doré intense), Zen Green (un vert inspiré de la nature), Radiant Coral (un corail chaleureux et lumineux) ou Dreamy Violet (un violet doux et nuancé), mais aussi des options plus discrètes comme Moody Blue (un bleu profond), Chill Blue (un bleu glacé) et Lowkey Grey (un gris intemporel).

L’inspiration du MacBook Neo est difficile à ignorer. Apple a montré qu’un ordinateur accessible pouvait retrouver une identité visuelle forte sans se contenter d’un châssis gris ou argent, et Lenovo adopte visiblement la même logique.

Version métallique Version plastique

Cependant, le IdeaPad Vibe conserve une identité propre, notamment avec ses grilles de haut-parleurs ovales et la possibilité, selon les configurations, de choisir un châssis entièrement métallique ou une construction hybride métal-plastique.

À 1,32 kg environ pour le modèle 14 pouces et 1,5 kg pour la version 15 pouces, la machine reste suffisamment légère pour conserver une vraie vocation mobile.

Plus évolutif qu’un MacBook

C’est probablement l’un des arguments les plus importants de Lenovo. Selon la configuration, le IdeaPad Vibe peut accueillir jusqu’à 32 Go de RAM via deux emplacements mémoire, ainsi que 1 To de stockage réparti sur deux emplacements SSD. Cette évolutivité contraste fortement avec l’approche d’Apple, où mémoire et stockage sont soudés et doivent être choisis au moment de l’achat.

Pour un utilisateur qui souhaite conserver son ordinateur plusieurs années, la possibilité d’ajouter de la RAM ou de remplacer un SSD peut représenter un avantage beaucoup plus concret qu’une petite différence de performances à l’achat.

Lenovo va même jusqu’à proposer des touches de clavier personnalisables, renforçant la volonté de transformer le Vibe en produit plus personnel qu’un simple PC d’entrée de gamme.

AMD, Snapdragon et bientôt Intel

La gamme sera également beaucoup plus ouverte sur le choix du processeur. Les premiers modèles utiliseront des puces AMD Ryzen AI 400 Series, tandis que Lenovo proposera ensuite des variantes équipées de puces Snapdragon X de Qualcomm. Des configurations Intel doivent arriver ultérieurement.

Cette diversité permet à Lenovo de couvrir plusieurs priorités.

Les versions AMD devraient privilégier une compatibilité Windows traditionnelle et de bonnes performances générales, tandis que les Snapdragon X pourraient mettre davantage l’accent sur l’autonomie et l’efficacité énergétique. Ces dernières seront toutefois limitées à 24 Go de RAM et conserveront les contraintes habituelles liées à Windows sur ARM, notamment pour certaines applications ou périphériques plus anciens.

Le choix final dépendra donc moins du nom du processeur que du profil de l’utilisateur.

Les premières impressions sont encourageantes avec Ryzen AI 400

Lors des premières prises en main réalisées à l’IFA, un modèle équipé d’un Ryzen 5 de la série 400 s’est montré réactif dans les tâches courantes. Navigation, multitâche et utilisation générale semblent correspondre à ce que l’on attend d’un ultraportable moderne à ce prix. Il faudra évidemment attendre des tests plus approfondis pour juger les performances soutenues, l’autonomie et le comportement thermique.

Mais, Lenovo ne semble pas avoir sacrifié l’expérience générale pour atteindre son prix.

C’est important, car le succès du MacBook Neo repose précisément sur cette combinaison entre simplicité, finition et performances suffisamment bonnes. Un concurrent Windows ne peut pas se contenter d’offrir davantage de ports s’il donne une impression plus cheap à l’usage.

Qira AI veut réduire les allers-retours entre applications

Lenovo mise également sur son nouvel assistant maison Qira. L’IA doit pouvoir exploiter du contexte provenant du calendrier, des e-mails et des services collaboratifs pour répondre à des questions ou aider l’utilisateur à accomplir certaines tâches sans naviguer constamment entre plusieurs logiciels.

Sur le papier, cette approche ressemble à ce que proposent de plus en plus d’acteurs avec leurs assistants contextuels. La véritable différence se jouera donc sur l’intégration. Si Qira parvient réellement à comprendre le contexte de travail de l’utilisateur et à déclencher des actions pertinentes, il peut devenir un argument intéressant. Dans le cas contraire, il risque de rester une couche supplémentaire parmi les nombreux assistants déjà présents dans Windows.

Lenovo cherche néanmoins clairement à construire une expérience logicielle plus identifiable autour de ses appareils.

Une connectique nettement plus généreuse qu’Apple

Le IdeaPad Vibe conserve une connectique très large avec deux ports USB-C, deux USB-A, HDMI 1.4, un lecteur microSD et une prise casque. Cette abondance est devenue presque inhabituelle sur les ultraportables fins. Elle contraste particulièrement avec les machines Apple, qui privilégient généralement un nombre réduit de ports et poussent davantage vers les adaptateurs ou hubs externes.

Pour un étudiant, un créatif ou un utilisateur qui connecte régulièrement clés USB, cartes mémoire, écrans et accessoires, l’avantage peut être immédiat.

La machine intègre également une webcam de 5 mégapixels compatible avec Windows Hello, ce qui renforce son orientation vers la visioconférence et les usages professionnels ou universitaires.

Quelques compromis restent visibles

Le prix implique tout de même certaines concessions. Les premières impressions pointent notamment un trackpad dont le clic reste plus naturel dans sa partie basse, ainsi qu’un clavier jugé correct sans être particulièrement remarquable. Ce ne sont pas des défauts rédhibitoires, mais ils rappellent que Lenovo vise un équilibre plutôt qu’une expérience premium absolue.

À 799 euros, le Vibe doit être suffisamment bien construit pour séduire face au MacBook Neo sans faire exploser les coûts de production. Le pari semble donc être de concentrer les efforts sur ce qui se remarque le plus : design, écran, performances générales, ports et évolutivité.

Le même prix de départ que le MacBook Neo

Lenovo commercialisera l’IdeaPad Vibe à partir de 799 euros, exactement comme le MacBook Neo. Les versions AMD arriveront en premier, dès octobre 2026, tandis que les modèles Snapdragon sont attendus en novembre. Les variantes Intel suivront plus tard.

Ce positionnement tarifaire rend la comparaison frontale.

Apple mise sur l’intégration de macOS, son design et son efficacité globale, tandis que Lenovo répond avec davantage de choix matériel, plus de ports et une évolutivité largement supérieure. Le IdeaPad Vibe peut aussi séduire les utilisateurs qui préfèrent Windows ou ont besoin d’applications qui restent mieux supportées sur cette plateforme.

Le MacBook Neo oblige les fabricants Windows à revoir leur copie

L’arrivée du IdeaPad Vibe illustre une évolution intéressante du marché. Pendant longtemps, les PC Windows abordables se sont principalement différenciés par leur fiche technique ou leur prix. Le design et la cohérence globale étaient davantage réservés aux gammes premium.

Le succès du MacBook Neo semble avoir changé cette logique.

Lenovo, Dell, Acer et d’autres constructeurs mettent désormais davantage l’accent sur les matériaux, les couleurs et la personnalité de leurs machines, avec l’idée qu’un ordinateur accessible ne doit plus forcément paraître générique.

Des initiatives comme Project Firefly chez Intel vont dans le même sens : améliorer l’expérience globale plutôt que simplement augmenter les performances.

Lenovo joue la carte de la personnalité et de la liberté matérielle

Le IdeaPad Vibe ne cherche donc pas à battre Apple sur tous les terrains. Son avantage est ailleurs : davantage de choix, plus de connectique, une mémoire évolutive et une gamme de couleurs suffisamment large pour donner au produit une identité propre. Cette combinaison peut devenir très convaincante pour ceux qui veulent un ordinateur léger et agréable sans entrer dans l’écosystème macOS.

Le plus intéressant est peut-être que Lenovo ne présente plus le prix comme son seul argument. Le Vibe doit séduire parce qu’il est coloré, personnalisable et flexible, pas simplement parce qu’il coûte moins cher qu’un autre ordinateur.

À 799 euros, c’est précisément ce changement de philosophie qui pourrait en faire l’un des concurrents Windows les plus crédibles du MacBook Neo.