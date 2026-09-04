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A20 Pro : l’iPhone 18 Pro miserait sur un GPU 7 cœurs et une mémoire plus rapide

A20 Pro : l’iPhone 18 Pro miserait sur un GPU 7 cœurs et une mémoire plus rapide

À moins d’une semaine de la présentation attendue des iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable d’Apple, de nouvelles informations circulent autour de la puce A20 Pro. Une reconstruction basée sur un schéma de soudures supposément lié au composant évoque plusieurs évolutions importantes, notamment un GPU à sept cœurs, davantage de cache et une interface mémoire élargie.

Rien n’est encore officiel, et ces éléments restent donc à prendre avec prudence. Mais, si cette configuration se confirme, Apple semble préparer une puce davantage pensée pour les charges graphiques soutenues, l’IA locale et la longévité que pour une simple hausse spectaculaire des scores de benchmark.

Un CPU qui resterait en 2+4, avec plus de cache pour les cœurs efficients

La fuite évoque une configuration CPU toujours composée de 2 cœurs hautes performances et 4 cœurs efficients, dans la continuité de l’architecture utilisée par Apple sur ses dernières générations.

La principale évolution concernerait ici le cache L2 des cœurs efficients, qui passerait de 6 Mo sur l’A19 Pro à 8 Mo sur l’A20 Pro. Les cœurs hautes performances conserveraient pour leur part un cache L2 de 16 Mo, tandis que la taille du cache système partagé reste inconnue.

Un cache plus important peut réduire certains allers-retours vers la mémoire principale et améliorer l’efficacité lorsque plusieurs tâches sont exécutées simultanément. Ce type d’évolution est moins visible qu’une hausse de fréquence, mais peut avoir un impact réel sur la réactivité et la consommation énergétique.

Apple privilégie depuis longtemps ce genre d’optimisations architecturales progressives, qui permettent d’améliorer les performances sans nécessairement augmenter fortement la puissance consommée.

Le GPU passerait de 6 à 7 cœurs

L’évolution la plus notable concernerait toutefois la partie graphique. Selon cette reconstruction, l’A20 Pro intégrerait un GPU à 7 cœurs, contre 6 sur l’A19 Pro. Ce cœur supplémentaire pourrait offrir davantage de ressources pour les jeux, le traitement vidéo, les effets graphiques complexes ou certaines charges d’IA accélérées par le GPU.

Mais, le nombre de cœurs ne raconte qu’une partie de l’histoire. L’architecture interne, les fréquences, le cache et surtout la bande passante mémoire auront une influence déterminante sur les performances finales.

C’est justement sur ce dernier point que l’A20 Pro pourrait faire un bond plus significatif.

Une interface mémoire 96 bits pour augmenter la bande passante

La puce adopterait une interface mémoire 96 bits pour la LPDDR5X, contre 64 bits sur la génération précédente. Si cette information est exacte, Apple augmenterait sensiblement la quantité de données pouvant circuler entre la mémoire et le processeur. Cette bande passante supplémentaire pourrait être particulièrement utile pour le GPU, qui dépend fortement de la rapidité avec laquelle il peut accéder aux textures, buffers et autres données graphiques.

L’effet pourrait aussi se faire sentir dans les modèles d’IA exécutés localement, dont les performances sont souvent limitées autant par les accès mémoire que par la puissance brute de calcul.

Cette évolution serait donc cohérente avec l’ajout d’un septième cœur GPU : renforcer le processeur graphique sans élargir suffisamment l’accès à la mémoire risquerait de créer un goulot d’étranglement.

La gravure en 2 nm pourrait apporter le vrai gain d’efficacité

Les précédentes rumeurs évoquaient déjà une fabrication de l’A20 Pro sur le procédé N2 de TSMC, autrement dit la première génération commerciale en 2 nm du fondeur taïwanais.

Certaines fuites parlent d’un gain pouvant atteindre environ 18 % en performances et 30 % en efficacité énergétique par rapport à l’A19 Pro. Ces chiffres restent toutefois non confirmés et dépendront fortement des fréquences, du design final et des objectifs thermiques choisis par Apple. Le passage à un nouveau nœud de gravure peut permettre de placer davantage de transistors dans une surface équivalente tout en réduisant la consommation à performance comparable.

Sur un smartphone, c’est souvent cette seconde dimension qui compte le plus. Une puce plus efficace peut maintenir ses performances plus longtemps avant de chauffer ou de réduire ses fréquences.

Un nouveau packaging pour rapprocher davantage la puce et la mémoire

L’A20 Pro serait également l’occasion pour Apple d’adopter une nouvelle approche de packaging, décrite dans les fuites comme un Wafer-Level Multi-Chip Module. L’idée serait d’intégrer plus étroitement le SoC et la mémoire afin de réduire les distances électriques, améliorer les temps d’accès et optimiser la gestion thermique.

Sur le papier, cette architecture pourrait compléter l’élargissement de l’interface mémoire. Apple chercherait ainsi à gagner à la fois en bande passante et en efficacité des échanges entre le processeur et la RAM.

Cela pourrait devenir particulièrement important avec des applications qui sollicitent simultanément CPU, GPU et moteurs d’IA, notamment lorsque le téléphone exécute davantage de modèles directement sur l’appareil.

Là encore, il faudra attendre les détails techniques officiels pour connaître la forme exacte de cette intégration.

iPhone 18 Pro, Pro Max et probablement l’iPhone Ultra

L’A20 Pro devrait logiquement équiper les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le premier iPhone pliable d’Apple, souvent surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs, devrait lui aussi recevoir la puce la plus performante de la gamme si Apple le positionne bien comme son appareil le plus haut de gamme.

Ce choix serait particulièrement logique pour un pliable. Le grand écran intérieur, le multitâche et les usages plus proches d’une tablette peuvent demander davantage de ressources graphiques et de bande passante mémoire. Le défi thermique sera toutefois plus complexe. Un châssis pliable impose des contraintes internes spécifiques, avec moins de liberté pour répartir les composants et dissiper la chaleur.

L’efficacité de l’A20 Pro pourrait donc y être encore plus importante que sur les modèles Pro classiques.

Qualcomm et Samsung préparent déjà la riposte

Apple ne sera évidemment pas seule à pousser très loin les performances mobiles cette année. Qualcomm devrait présenter plus tard en septembre sa nouvelle génération Snapdragon 8 Elite Gen 6, avec une éventuelle déclinaison Pro destinée aux smartphones Android les plus haut de gamme.

Plusieurs rumeurs lui attribuent déjà des gains de performances très importants, tandis que Samsung développe également son Exynos 2700 pour la génération Galaxy S27. Là encore, les premiers chiffres qui circulent restent préliminaires et ne permettent pas encore de tirer de conclusions solides. La comparaison entre A20 Pro, Snapdragon et Exynos sera d’autant plus intéressante que les constructeurs ne poursuivent plus exactement les mêmes priorités.

Les performances maximales restent importantes, mais l’efficacité, la mémoire, les accélérateurs IA et la stabilité sous charge soutenue deviennent tout aussi déterminants.

Apple pourrait surtout préparer les iPhone à durer plus longtemps

Le véritable intérêt de ces évolutions ne réside probablement pas dans le fait de lancer quelques applications plus vite aujourd’hui. Les smartphones haut de gamme sont conservés de plus en plus longtemps, et les fonctions logicielles deviennent progressivement plus exigeantes. Une puce disposant de davantage de marge graphique, de mémoire et d’efficacité énergétique peut donc mieux absorber plusieurs années d’évolution d’iOS.

C’est particulièrement vrai avec l’IA locale, où les besoins en calcul et en bande passante progressent très rapidement.

Un GPU à sept cœurs et une interface mémoire plus large ne serviront peut-être pas immédiatement à tous les utilisateurs, mais ils peuvent devenir beaucoup plus importants dans deux ou trois ans lorsque les modèles embarqués seront plus lourds et les fonctionnalités multimodales plus fréquentes.

C’est peut-être là que l’A20 Pro pourrait faire la différence : non pas en rendant l’iPhone 18 Pro spectaculairement plus rapide dès le premier jour, mais en lui donnant davantage de réserve pour les années suivantes.

À quelques jours de la présentation d’Apple, les détails définitifs restent encore à confirmer. Mais les fuites dessinent déjà une puce qui semble moins chercher le record ponctuel que l’équilibre entre puissance graphique, bande passante et efficacité — exactement le type d’évolution qui peut compter davantage sur la durée qu’au lancement.