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iPhone 18 Pro et iPhone Ultra : les premières fuites de prix dessinent une hausse plus mesurée que prévu

iPhone 18 Pro et iPhone Ultra : les premières fuites de prix dessinent une hausse plus mesurée que prévu

À moins d’une semaine de la présentation attendue des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable d’Apple, la question du prix reste l’une des dernières grandes inconnues. De nouvelles fuites apparues en Égypte et en Australie donnent toutefois une première idée du positionnement, en particulier pour l’iPhone Ultra.

Les chiffres restent à prendre avec beaucoup de prudence, car ils proviennent de listings temporaires et d’estimations de marché. Mais, ils convergent vers une hypothèse : Apple pourrait augmenter sensiblement ses prix sans aller jusqu’aux scénarios les plus pessimistes évoqués ces derniers mois.

L’iPhone Ultra pourrait se rapprocher des 2 000 dollars

Les premières rumeurs plaçaient le prix du futur iPhone pliable entre 2 000 et 2 500 dollars aux États-Unis. Les nouvelles fuites semblent plutôt orienter le scénario vers la partie basse de cette fourchette.

Un listing attribué à Vodafone Égypte aurait brièvement affiché l’iPhone Ultra à 155 750 livres égyptiennes (2 629 euros en conversion directe), contre 88 799 livres (1 500 euros) pour l’iPhone 17 Pro. La comparaison suggère un écart d’environ 75 % entre les deux appareils, même si convertir directement le prix égyptien en dollars serait trompeur en raison des taxes, de la fiscalité locale et des effets de change.

Une autre fuite, cette fois attribuée à Vodafone Australie, évoque un tarif de 3 699 dollars australiens (2 294 euros en conversion directe). Là encore, la comparaison avec l’iPhone 17 Pro local est plus intéressante que la conversion directe : l’écart serait proche de 85 %.

Si Apple appliquait une logique similaire aux États-Unis, un prix de départ autour de 1 999 dollars deviendrait plausible.

TrendForce envisage plutôt un ticket d’entrée à 2 099 dollars

Une estimation publiée par TrendForce se montre légèrement plus pessimiste. Le cabinet évoque un prix de départ possible de 2 099 dollars pour le premier iPhone pliable, soit environ 91 % de plus que l’iPhone 17 Pro de génération précédente.

Cette différence entre 1 999 et 2 099 dollars peut sembler limitée sur un produit aussi cher, mais elle sera importante dans la perception du lancement. Le seuil symbolique des 2 000 dollars reste particulièrement sensible, même sur le segment ultra-premium.

Apple pourrait aussi choisir de compenser un tarif élevé avec davantage de stockage de base, une construction plus sophistiquée ou des fonctionnalités spécifiques au format pliable. À ce stade, rien ne permet toutefois de confirmer cette stratégie.

Le véritable prix ne sera donc connu qu’au moment de l’annonce officielle.

Les iPhone 18 Pro pourraient augmenter d’environ 100 à 200 dollars

Les modèles Pro traditionnels semblent eux aussi se diriger vers une hausse. Une fuite concernant le marché égyptien évoque environ 98 000 livres égyptiennes (1 655 euros en conversion directe) pour l’iPhone 18 Pro et 105 000 livres (1 775 euros en conversion directe) pour le Pro Max. Par rapport aux tarifs locaux de la génération précédente, cela représenterait une augmentation d’environ 10 à 11 %.

Si Apple appliquait une progression similaire en France, la hausse pourrait grimper à environ 300 euros. TrendForce envisage toutefois une augmentation plus importante, comprise entre 149 et 200 dollars selon les modèles. Même dans ce scénario, on resterait sous certaines prévisions précédentes qui évoquaient une hausse pouvant atteindre 300 dollars.

La tendance générale paraît donc assez claire : Apple devrait augmenter ses prix, mais probablement de manière moins brutale que les premières estimations.

Un iPhone 18 Pro Max à 1 299 dollars changerait peu l’équilibre du marché

Dans l’hypothèse d’une hausse de 100 dollars, l’iPhone 18 Pro Max pourrait débuter autour de 1 299 dollars. Ce niveau le placerait directement face au Galaxy S26 Ultra de Samsung, avant les éventuels ajustements tarifaires attendus avec la génération Galaxy S27.

Apple ne serait donc pas nécessairement en train de sortir du marché traditionnel des flagships premium. Même avec une hausse, les modèles Pro resteraient dans une zone tarifaire désormais familière pour les smartphones haut de gamme.

C’est un point important, car les iPhone 18 Pro devraient en parallèle bénéficier de plusieurs évolutions matérielles, notamment la nouvelle puce A20 Pro attendue en 2 nm, des améliorations graphiques et d’autres nouveautés encore à confirmer.

Une hausse tarifaire modérée peut être plus facilement absorbée si Apple parvient à présenter suffisamment d’arguments matériels pour justifier le renouvellement.

L’iPhone Ultra aura une concurrence beaucoup plus difficile à affronter

La situation sera différente pour le modèle pliable. À environ 2 000 dollars ou davantage, l’iPhone Ultra entrerait directement en concurrence avec des appareils déjà très avancés comme le Galaxy Z Fold 8, proposé autour de 1 600 euros dans sa configuration de base.

Samsung dispose surtout d’une avance considérable en matière de maturité du format. Plusieurs générations de pliables lui ont permis d’améliorer charnière, écrans, logiciels et multitâche, alors qu’Apple arriverait sur le marché avec un produit entièrement nouveau.

D’autres concurrents occupent également le terrain, avec des modèles Google ou Motorola à des tarifs parfois inférieurs.

Apple ne pourra donc pas se contenter du format pliable comme argument différenciant. L’intégration d’iOS, l’optimisation logicielle et la qualité du design devront justifier un éventuel supplément tarifaire.

L’écosystème iOS reste l’avantage le plus difficile à reproduire

Apple possède néanmoins un atout que ses concurrents Android ne peuvent pas réellement copier : l’accès à iOS et à l’ensemble de son écosystème. Pour les utilisateurs déjà équipés d’un iPhone, d’un Mac, d’un Apple Watch ou d’AirPods, l’iPhone Ultra pourrait représenter le seul moyen d’accéder à un grand format pliable sans changer complètement d’environnement numérique.

Cette fidélité à l’écosystème peut permettre à Apple de pratiquer un prix plus élevé que celui de certains concurrents sans nécessairement compromettre le lancement.

Le phénomène sera probablement particulièrement fort durant la première génération, lorsque la nouveauté du format et la curiosité des utilisateurs les plus engagés joueront à plein.

La question sera plutôt de savoir si cette demande restera suffisamment forte après l’effet de lancement.

Apple peut se permettre de segmenter encore davantage le haut de gamme

L’arrivée d’un iPhone Ultra autour de 2 000 dollars permettrait également à Apple de créer une nouvelle marche tarifaire au-dessus des Pro. Le constructeur applique déjà cette logique dans plusieurs gammes : le MacBook Pro ne remplace pas le MacBook Air, l’Apple Watch Ultra ne remplace pas la Series classique, et un iPhone pliable pourrait suivre le même modèle.

Dans ce scénario, l’iPhone Ultra ne serait pas destiné à devenir le nouvel iPhone par défaut. Il jouerait plutôt le rôle de vitrine technologique destinée aux utilisateurs prêts à payer davantage pour un nouveau format. Cela permettrait à Apple de conserver les iPhone 18 Pro dans une zone plus accessible tout en explorant un segment premium encore plus lucratif.

Le prix élevé ne serait donc pas nécessairement un problème si les volumes attendus restent relativement limités.

Le vrai enjeu sera la valeur perçue, pas uniquement le prix

Une différence de 100 ou 200 dollars sur un iPhone Pro est aujourd’hui importante, mais elle ne suffit probablement pas à changer complètement la dynamique commerciale d’Apple. aEn revanche, franchir les 2 000 dollars avec l’iPhone Ultra impose un niveau d’exigence différent.

À ce tarif, le produit devra être excellent dans presque tous les domaines : écran, autonomie, charnière, photographie, logiciel et durabilité. Un compromis acceptable à 1 200 dollars devient beaucoup plus difficile à défendre lorsque le prix approche celui d’un ordinateur portable haut de gamme.

Apple dispose de la marque et de l’écosystème nécessaires pour tenter ce positionnement, mais le marché des pliables est désormais assez mature pour que le logo ne suffise plus à lui seul.

À quelques jours de la présentation, les premières fuites dessinent donc un scénario moins alarmant qu’attendu pour les iPhone 18 Pro, mais beaucoup plus ambitieux pour l’iPhone Ultra. Si le tarif final se situe bien autour de 2 000 dollars, Apple ne lancera pas seulement son premier pliable : il testera aussi jusqu’où ses clients sont prêts à suivre la montée en gamme de l’iPhone.