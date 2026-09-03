Pour sa première participation à l’IFA de Berlin, Xiaomi ne vient pas simplement présenter quelques nouveaux produits. Le groupe occupe plus de 3 300 m², sa plus grande exposition indépendante jamais organisée à l’étranger, et y rassemble plus de 380 produits, technologies et démonstrations autour d’une même idée : faire fonctionner smartphones, maison connectée et automobile comme un seul écosystème.

Cette stratégie, baptisée Human × Car × Home, résume désormais l’ambition de Xiaomi. L’entreprise ne veut plus être perçue comme un fabricant de smartphones ayant diversifié son catalogue, mais comme un groupe technologique capable de relier appareils personnels, électroménager, mobilité, intelligence artificielle et infrastructures logicielles. L’Europe est clairement appelée à devenir l’un des prochains terrains de cette transformation.

Un stand géant pour matérialiser l’écosystème Xiaomi

L’exposition de Xiaomi est organisée autour de trois espaces : AI Tomorrow, AI Today et Human × Car × Home Product Portfolio. Cette mise en scène raconte assez bien l’évolution du groupe, depuis les produits déjà commercialisés jusqu’aux concepts censés illustrer son futur technologique.

La zone AI Today s’appuie notamment sur la Xiaomi SU7 Max et plusieurs environnements domestiques — cuisine, salon, chambre ou bureau — pour montrer comment la voiture, les appareils personnels et la maison peuvent coordonner leurs actions. Xiaomi présente par exemple des scénarios où l’éclairage et la climatisation s’ajustent avant l’arrivée de l’utilisateur selon l’heure, la météo et sa position, ou encore un mode lecture capable de synchroniser lumière, rideaux et température.

La démonstration la plus intéressante n’est donc pas un appareil pris isolément, mais la circulation du contexte entre eux. Xiaomi cherche à faire de HyperOS et de l’IA une couche commune capable de comprendre une situation puis d’orchestrer plusieurs objets avec l’autorisation de l’utilisateur.

Vision Gran Turismo donne à Xiaomi une vitrine technologique

La zone AI Tomorrow accueille la Xiaomi Vision Gran Turismo, un concept d’hypercar électrique conçu pour la franchise Gran Turismo. Xiaomi devient ainsi la première entreprise technologique à intégrer le programme Vision Gran Turismo, historiquement associé aux grands noms de l’automobile.

Le véhicule virtuel sert surtout de laboratoire de design et d’interaction. Xiaomi évoque une carrosserie dessinée autour des flux d’air, un cockpit en forme de goutte d’eau et un système Active Wake Control destiné à gérer l’aérodynamique. L’habitacle adopte de son côté un concept baptisé « Racing on a Sofa », accompagné d’un assistant circulaire Xiaomi Pulse.

Il ne s’agit pas d’un modèle de production annoncé pour la route. Mais le symbole compte : Xiaomi veut être considéré comme un constructeur automobile à part entière, capable de travailler autant sur l’ingénierie que sur l’expérience numérique et le design.

Plus de 1,1 milliard d’appareils connectés donnent du poids à la stratégie

La stratégie Human × Car × Home serait difficile à crédibiliser sans une base installée importante. Xiaomi affirme que sa plateforme AIoT compte désormais plus de 1,1 milliard d’appareils connectés, hors smartphones, tablettes et ordinateurs portables, pour plus de 175 millions d’utilisateurs et de foyers dans le monde.

Ces chiffres donnent une autre dimension aux démonstrations présentées à Berlin. Xiaomi ne part pas de zéro : son catalogue couvre déjà des milliers de produits, de l’éclairage aux appareils de cuisine, en passant par les aspirateurs, téléviseurs, caméras ou objets de mobilité.

Le groupe indique également rester dans le top 3 mondial des smartphones depuis 24 trimestres consécutifs, tandis que ses tablettes occupent la quatrième place mondiale depuis neuf trimestres parmi les cinq premiers fabricants. Ses bracelets et montres connectés seraient de leur côté classés deuxièmes au niveau mondial.

L’écosystème devient donc un outil de fidélisation majeur. Plus un utilisateur possède d’appareils Xiaomi compatibles, plus la valeur de HyperOS et des automatisations croisées augmente.

L’IA et les puces maison deviennent le socle invisible

Xiaomi profite aussi de l’IFA pour mettre en avant ses propres modèles d’intelligence artificielle, notamment MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco et Xiaomi Miclaw. Ils couvrent différentes fonctions de compréhension, de raisonnement et d’exécution.

La société insiste parallèlement sur ses travaux autour des architectures de calcul, des NPU et des semi-conducteurs développés en interne. L’objectif est de disposer d’une base suffisamment puissante pour exécuter davantage de fonctions d’IA directement sur les appareils, avec de meilleurs compromis entre performances et consommation.

Le Xiaomi 18 Fold, également présenté à Berlin, illustre cette volonté puisqu’il devient le premier flagship de la marque équipé du XRing O3 de nouvelle génération. Cette maîtrise du silicium est stratégique. À mesure que l’IA devient une couche omniprésente dans les smartphones, voitures et appareils domestiques, dépendre entièrement de composants tiers limite la capacité d’un constructeur à différencier ses produits.

Xiaomi veut aussi automatiser ses propres usines

L’ambition ne s’arrête pas aux produits destinés au public. Xiaomi montre également comment l’IA et la robotique sont utilisées dans ses installations de production en Chine. Ses opérations de fabrication intelligente couvrent aujourd’hui les smartphones, les voitures et l’électroménager. La Smart Factory dédiée aux smartphones disposerait d’une capacité annuelle d’environ 10 millions de modèles haut de gamme, tandis que le site de Wuhan rassemble production, validation et R&D avec 46 laboratoires.

Xiaomi affirme qu’une ligne peut produire un climatiseur toutes les 6,5 secondes à son rythme maximal. Le groupe teste également des robots humanoïdes pour certaines opérations industrielles. Dans son usine automobile, leur taux de réussite sur des tâches comme le serrage d’écrous serait passé d’environ 90 % à 98 % en quatre mois.

CyberOne est d’ailleurs présent sur le stand berlinois et interagit avec les visiteurs grâce à des gestes en temps réel. Derrière la démonstration grand public, le robot est également testé dans les usines de Xiaomi pour la perception, le contrôle et l’exécution de tâches.

Xiaomi Auto prépare déjà son arrivée en Europe

L’automobile est probablement la partie la plus stratégique de cette première présence à l’IFA. Xiaomi expose la Vision Gran Turismo, la nouvelle génération de SU7 et la SU7 Ultra, son modèle haute performance.

La SU7 Ultra a notamment établi en avril 2025 un record officiel dans la catégorie Electric Executive Car sur la Nordschleife du Nürburgring. Xiaomi utilise ce type de performance pour accélérer sa crédibilité sur un marché automobile où son nom reste encore beaucoup plus récent que dans le smartphone.

Depuis les premières livraisons de Xiaomi Auto en mars 2024, l’entreprise affirme avoir livré plus de 700 000 véhicules en Chine continentale. Elle prévoit désormais une entrée sur plusieurs marchés européens, dont l’Allemagne, en 2027.

Ce calendrier est crucial pour la stratégie Human × Car × Home. Tant que les véhicules Xiaomi restent absents d’Europe, l’écosystème présenté à Berlin demeure incomplet pour les utilisateurs de la région. L’arrivée de Xiaomi Auto doit précisément réunir les trois piliers : appareils personnels, maison connectée et mobilité.

Mijia doit devenir le relais domestique de cette expansion

Xiaomi accélère parallèlement le déploiement européen de Mijia, sa marque consacrée à la maison connectée. Le catalogue couvre aujourd’hui plus de 2 000 produits répartis dans plus de 130 catégories, avec une gestion centralisée via l’application Xiaomi Home. L’entreprise indique que les utilisateurs conservent le contrôle et l’autorisation des interactions entre équipements.

Mijia doit jouer un rôle déterminant en Europe, car c’est probablement par la maison que Xiaomi peut étendre le plus rapidement son écosystème au-delà du smartphone. Aspirateurs, climatiseurs, appareils de cuisine, purificateurs d’air ou caméras représentent autant de points d’entrée relativement accessibles.

Xiaomi met aussi en avant une philosophie de design baptisée « Alive » et affirme que les produits Mijia ont reçu plus de 500 récompenses internationales de design. Mais l’enjeu principal sera moins esthétique que logiciel : réussir à rendre cette immense diversité d’appareils réellement cohérente dans un seul environnement.

Plus de 24 milliards d’euros de R&D entre 2026 et 2030

Pour soutenir cette expansion, Xiaomi prévoit d’investir plus de 24 milliards d’euros en recherche et développement entre 2026 et 2030. Les investissements doivent couvrir l’intelligence artificielle, les systèmes d’exploitation, les semi-conducteurs maison, les véhicules intelligents, la robotique et la fabrication avancée. L’entreprise prévoit aussi de renforcer ses équipes de R&D, ses produits, son réseau de vente et ses services en Europe.

Ce montant illustre la transformation de Xiaomi. Le groupe ne peut plus se contenter d’une stratégie reposant sur des appareils compétitifs et des prix agressifs s’il veut rivaliser avec des entreprises qui maîtrisent déjà une grande partie de leur chaîne technologique.

Développer des puces, des modèles d’IA et une plateforme automobile demande des investissements considérablement plus lourds que lancer une nouvelle gamme de smartphones.

L’Europe devient le test grandeur nature de Human × Car × Home

La présence massive de Xiaomi à l’IFA n’est donc pas seulement une opération de visibilité. Le groupe profite du salon berlinois pour montrer qu’il considère désormais l’Europe comme un marché où son écosystème complet peut être déployé. Mijia doit s’y développer dès maintenant, tandis que Xiaomi Auto prépare son arrivée pour 2027.

Cette séquence est importante, car Xiaomi a longtemps construit sa réputation internationale autour d’un excellent rapport équipement-prix. Avec Human × Car × Home, le constructeur cherche désormais à monter d’un niveau : vendre la cohérence de l’écosystème plutôt que les caractéristiques d’un produit isolé.

C’est une stratégie beaucoup plus proche de celle d’Apple, mais appliquée à un périmètre plus vaste intégrant directement la voiture et l’électroménager.

Le défi sera de conserver la simplicité au milieu d’un catalogue immense. Connecter 380 produits est impressionnant sur un stand ; faire en sorte qu’ils coopèrent intelligemment, sans complexité ni perte de contrôle pour l’utilisateur, sera autrement plus difficile.

Si Xiaomi réussit cette transition, son arrivée automobile en Europe en 2027 pourrait représenter bien plus qu’une nouvelle étape commerciale. Elle pourrait être le moment où l’entreprise cessera définitivement d’être perçue comme une marque de smartphones pour devenir un véritable groupe technologique transversal.